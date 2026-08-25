Санду запросила Зеленського до Кишинева на День незалежності Молдови

До параду в столиці Молдови залучать понад дві тисячі військовослужбовців

Крім Зеленського, на святкування запрошений президент Румунії Нікушор Дан

Президентка Молдови Майя Санду офіційно підтвердила, що запросила президента України Володимира Зеленського та президента Румунії Нікушора Дана відвідати Кишинів 27 серпня. Офіційні візити приурочені до святкування Дня незалежності Молдови, повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Інформацію про майбутню зустріч лідерів трьох держав також підтвердили в Бухаресті. Адміністрація президента Румунії пояснила відсутність Нікушора Дана на урочистостях до Дня незалежності України в Києві 24 серпня тим, що глави держав проведення спільної зустрічі запланували саме в столиці Молдови.

У день свята в Кишиневі відбудеться масштабна офіційна програма, яка охоплюватиме концерт та військовий парад. У параді візьмуть участь понад дві тисячі військовослужбовців із Молдови та країн-партнерів, включаючи Україну та Румунію. Крім того, центральною площею міста проїде більше ніж 100 одиниць військової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, вранці 24 серпня до Києва прибули європейські лідери, які разом з Україною відзначили 35-ту річницю Незалежності. Іноземні делегації зустріли на Центральному залізничному вокзалі столиці.

До української столиці прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, президентка Молдови Мая Санду та президент Естонії Алар Каріс.

Санду в ході візиту нагородила Зеленського «Орденом Республіки» – найвищою державною нагородою Молдови. Нагороду український президент отримав за винятковий внесок у захист миру та свободи на європейському континенті.