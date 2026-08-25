Головна Світ Політика
search button user button menu button

Санду запросила Зеленського до Кишинева на День незалежності Молдови

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Санду запросила Зеленського до Кишинева на День незалежності Молдови
До параду в столиці Молдови залучать понад дві тисячі військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Крім Зеленського, на святкування запрошений президент Румунії Нікушор Дан

Президентка Молдови Майя Санду офіційно підтвердила, що запросила президента України Володимира Зеленського та президента Румунії Нікушора Дана відвідати Кишинів 27 серпня. Офіційні візити приурочені до святкування Дня незалежності Молдови, повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Інформацію про майбутню зустріч лідерів трьох держав також підтвердили в Бухаресті. Адміністрація президента Румунії пояснила відсутність Нікушора Дана на урочистостях до Дня незалежності України в Києві 24 серпня тим, що глави держав проведення спільної зустрічі запланували саме в столиці Молдови.

У день свята в Кишиневі відбудеться масштабна офіційна програма, яка охоплюватиме концерт та військовий парад. У параді візьмуть участь понад дві тисячі військовослужбовців із Молдови та країн-партнерів, включаючи Україну та Румунію. Крім того, центральною площею міста проїде більше ніж 100 одиниць військової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, вранці 24 серпня до Києва прибули європейські лідери, які разом з Україною відзначили 35-ту річницю Незалежності. Іноземні делегації зустріли на Центральному залізничному вокзалі столиці.

До української столиці прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, президентка Молдови Мая Санду та президент Естонії Алар Каріс.

Санду в ході візиту нагородила Зеленського «Орденом Республіки» – найвищою державною нагородою Молдови. Нагороду український президент отримав за винятковий внесок у захист миру та свободи на європейському континенті.

Читайте також:

Теги: Україна Молдова Румунія Мая Санду Володимир Зеленський Нікушор Дан День Незалежності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німецькі депутати звинуватили у причетності Росію, яка веде війну проти України
У Німеччині знову зафіксували дрони над військовою базою
10 серпня, 06:05
Україна та Польща майже домовилися про передачу винищувачів МіГ-29
Польща та Україна фіналізують угоду: винищувачі МіГ-29 обміняють на українські дрони та технології – ЗМІ
14 серпня, 00:04
Україна повернула з російського полону 103 воїнів
Понад 100 українських воїнів повернулися з російського полону (фото)
19 серпня, 13:32
Зеленський повідомив про атаку на пункт пропуску на кордоні з Молдовою
Росія вдарила по пункту пропуску з Молдовою на Одещині
20 серпня, 09:59
Близько двох третин працівників понад 400 лікарень та медичних закладів припинили роботу на невизначений термін
У Румунії тисячі медиків оголосили страйк
28 липня, 18:14
Ігор Клименко раніше очолював Міністерство внутрішніх справ України
Зеленський назвав нового секретаря РНБО
3 серпня, 13:49
Президент переконаний, що наразі обидві сторони конфлікту об’єктивно потребують припинення вогню
Зеленський пояснив, як США захистять Україну після війни
8 серпня, 20:50
Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Норвегія – один із ключових партнерів України
Україна та Норвегія уклали Drone Deal
Вчора, 06:15
Європа посилила військову підтримку України
Євросоюз виділив Україні мільярди на ППО та ракети
Вчора, 10:01

Політика

Атака на український Ан-124 в Лейпцигу: слідчі виявили ще один дрон, ймовірно повʼязаний з інцидентом
Атака на український Ан-124 в Лейпцигу: слідчі виявили ще один дрон, ймовірно повʼязаний з інцидентом
Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності
Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності
Санду запросила Зеленського до Кишинева на День незалежності Молдови
Санду запросила Зеленського до Кишинева на День незалежності Молдови
Румунія піднімала винищувачі через повітряну ціль біля кордону
Румунія піднімала винищувачі через повітряну ціль біля кордону
Україна запропонувала Радбезу ООН план припинення війни
Україна запропонувала Радбезу ООН план припинення війни
Європейські лідери знайшли спосіб отримати ракети Patriot для України
Європейські лідери знайшли спосіб отримати ракети Patriot для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
59K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
День Незалежності України 2026: історія свята, привітання та листівки
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua