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Путін отримає 30 тисяч нових солдат: на війну проти України підуть бійці з КНДР

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін отримає 30 тисяч нових солдат: на війну проти України підуть бійці з КНДР
Військовий парад на честь 90-ї річниці армії Північної Кореї на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні
фото з відкритих джерел

Окрім особового складу, Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва планує залучити ще 30 тисяч військових із КНДР. Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення, інформує «Главком».

За словами президента, підготовка до прийому північнокорейських військових триває вже від червня у Воронезькій області РФ.

«Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Уже від червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти», – сказав президент.

Окрім особового складу, за словами Зеленського, Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

Президент наголосив, що військове партнерство між Москвою та Пхеньяном продовжує розширюватися.

Глава держави підкреслив, що наслідки такої співпраці виходять далеко за межі війни в Україні.

«Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, вона покращує їхню зброю – дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет», – наголосив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російське військово-політичне керівництво не демонструє готовності до завершення війни та готується до подальшого її ведення восени. 

Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Володимиром Путіним запропонував «заморозити» війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року.

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Теги: росія Північна Корея Володимир Зеленський президент солдат Москва

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