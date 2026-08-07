Україна успішно протестувала власну балістику. Експерт назвав ймовірного виробника

Військовий оглядач Василь Пехньо вказує на деталь, яку відмітив ексміністр оборони Федоров у своєму повідомленні про випробовування балістики

Україна провела успішне випробування власної балістичної ракети, яка точно влучила у визначену ціль та майже не відхилилася від заданого курсу. Військовий оглядач Василь Пехньо коментуючи цю заяву ексміністра оборони Михайла Федорова, припустив, що, ймовірно, йдеться про державний ракетний проєкт «Сапсан». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис експерта.

«Михайло Федоров заявив, що в день його звільнення було проведено успішний тестовий пуск «державної» балістичної ракети. Тобто йдеться не про Fire Point, а про «Сапсан», – зазначив Пехньо.

Нагадаємо, про успішне випробування раніше розповів колишній міністр оборони Михайло Федоров. Назву ракети він не розкрив, однак заявив, що державний проєкт протягом десяти років не вдавалося довести до необхідного результату через низку проблем. «В день мого звільнення ми якраз протестували один державний проєкт, який десять років розвивався, але не міг дійти до результату нормального: то неправильне технічне завдання, не було команди, багато проблем...» – розповів він.

За словами Федорова, під час останнього випробування ракета чітко влучила у визначену ціль та продемонструвала мінімальне відхилення від заданого курсу. Наступним етапом має стати завершення випробувань, після чого розробка повинна перейти до бойового застосування.

Версію про те, що йдеться саме про «Сапсан», Пехньо також пов'язав із нещодавньою заявою генеральної директорки української оборонної компанії Fire Point Ірини Терех. У свіжому інтерв'ю Reuters вона повідомила, що проєкт розвивався паралельно з балістичною програмою Fire Point. За її словами, за цей час характеристики «Сапсана» суттєво покращилися.

Наразі відомо про кілька українських проєктів зі створення власної балістичної зброї. Серед них – багаторічний державний проєкт «Сапсан» та новіша розробка компанії Fire Point.

Зазначимо, «Сапсан» – український оперативно-тактичний ракетний комплекс, розробником якого є державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» у Дніпрі. До виробництва комплексу залучені потужності державного підприємства «Південний машинобудівний завод» («Південмаш»).

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із європейськими партнерами реалізує програму Freyja зі створення спільної антибалістичної системи.

Нагадаємо, що українська компанія Fire Point створила власний турбореактивний двигун, який у майбутньому може отримати крилата ракета FP-5 «Фламінго». Наразі виробник збирає перші прототипи та планує завершити їхні випробування до кінця року.