Українці розкритикували ООН за пафосну заяву про війну

«Війна – це не вихід», заявляють в ООН

Українці незадоволені відповіддю ООН на агресивні дії Росії

Українські користувачі соцмереж засудили Організацію об’єднаних націй за відсутність рішучих дій щодо припинення війни в України. Так вони відреагували на новий допис ООН у Twitter.

Користувачів мережі обурив пафосний допис про війну в той час, коли організація практично не має жодних механізмів, щоб протидіяти російській агресії проти України.

«Війна – це не вихід. Нам потрібен мир. Мир для світу. Нам потрібен мир зараз», – йдеться у дописі.

У відповідь на це українці звинуватили Організацію у небажанні допомогти Україні та нагадали про долю попередниці ООН – Ліги націй, яка була розпущена після Другої світової війни.

Як свідчать відповіді на допис ООН, українці болісно сприйняли таку заяву ООН та очікували від організації більш рішучих кроків.

«Цивільне населення та цивільна інфраструктура – не мішень. Їх треба захищати. В будь-який час. Всюди», – зазначається у дописі.

Нагадаємо, раніше верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що українські військові «не повністю дотримувалися» міжнародного гуманітарного права на сході України, хоч і в значно меншому масштабі, ніж Росія. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розкритикував посадовицю, назвавши неприйнятними її формулювання.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця раніше висловив думку, що докорінної реформи Ради безпеки ООН у найближчі 10-15 років очікувати найближчим часом не варто.

Кислиця також вважає, що головний аргументом, чому ООН не може виключити Росію, як свого часу виключили СРСР з Ліги націй, це ядерна зброя.

Зазначимо, в Україні правоохоронці щодня фіксують 200-300 нових злочинів військовослужбовців Росії. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, наразі майже всі воєнні злочини, які перераховані у Римському статуті, у нас в Україні відбуваються. Вона нагадала, що в магістральній справі щодо вторгнення Росії наразі є 623 підозрюваних.

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