Україна отримає усю необхідну зброю: Остін відкрив «Рамштайн»

За словами міністра оборони США, війна президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України продовжує створювати жахливі і криваві наслідки.

Стартувало 14-те засідання Контактної групи з питань оборони України

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами докладуть максимально зусиль, щоби Україна отримала все необхідне для протистояння російській агресії. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті 14-того засідання у форматі «Рамштайн».

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Засідання відбувається у віртуальному форматі.

Міністр оборони США також заявляє, що Збройні сили України перехопили ініціативу на полі бою з російськими загарбниками.

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«Український народ продемонстрував міцну стійкість перед обличчям великої жорстокості. Українські сили продовжують воювати відважно для захисту своїх співгромадян і своєї країни. Контрнаступ України знаменує ключовий момент у цій трагічній війні. Збройні сили України перехопили ініціативу для відновлення контролю над своєю суверенною територією, але російська агресія проти України породила вкрай вибухонебезпечну ситуацію», – сказав Остін.

Зокрема, за словами міністра оборони США, війна президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України продовжує створювати жахливі і криваві наслідки.

Остін наголосив, що учасники засідання у форматі «Рамштайн» продовжать докладати зусиль для надання Україні необхідної підтримки. «Ми продовжимо проводити навчання, надавати техніку і підтримку для Збройних сил України з метою побудови здатних і професійних українських військ, які зможуть захищатися зараз і стримувати агресію у майбутньому», - сказав Остін.

Як сказав міністр оборони США, Контактна група ніколи не ухилялася від викликів, що постають. «Це надзвичайно важливий момент в історії цієї війни і цього століття. Сполучені Штати виступатимуть на стороні України стільки, скільки буде необхідно, і так само ця Контактна група», – сказав Остін.

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Нагадаємо, напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, міністри оборони України та Сполучених Штатів, Олексій Резніков і Ллойд Остін, провели телефонну розмову.

Очільник Міноборони України повідомив, що під час розмови з Ллойдом Остіном вони обговорили результати Вільнюського саміту НАТО і способи прискорення процесу руху України до взаємовідповідності з Альянсом.

Під час розмови міністри також обговорили плани завтрашнього засідання у форматі «Рамштайн» та ситуацію на полі бою, а також потреби української армії в озброєнні та техніці. Зокрема, було розглянуто можливість надання Сполученими Штатами касетних боєприпасів для підтримки України.