«Хоче сфотографуватися з Трампом». Каллас пояснила, чому Путін зустрінеться з президентом США

Російський диктатор Володимир Путін погодився на переговори з президентом США Дональдом Трампом, аби відтермінувати загрози санкцій. Про це «Суспільному» сказала висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, передає «Главком».

Кая Каллас наголосила, що США мають важелі впливу на Путіна, водночас ці важелі потрібно використовувати мудро.

«Звичайно, ми сподіваємося на це, бо США явно мають важелі впливу на РФ. Це видно з того, що Путін зараз сідає за стіл переговорів, але зрозуміло, чого хоче Путін. Він хоче можливості сфотографуватися з президентом Трампом, найвпливовішою людиною на землі, а потім він хоче відтермінування загрози санкцій, щоб вдати, що веде переговори, щоб загрози більше не було. Результатом має бути безумовне припинення вогню, щоб могли розпочатися справжні переговори, переговори між Україною та РФ», – сказала голова дипломатії ЄС.

Каллас вважає, що Путін не налаштований серйозно на переговори, інакше на зустрічі також був би президент України. «Президент Зеленський має бути частиною зустрічі, зрозуміло, що Путін не хоче, щоб він там був. А чому? Тому що він не серйозно налаштований на будь-які мирні переговори. Якби він був серйозним, він би хотів поговорити з Зеленським безпосередньо, бо війна йде в Україні, між РФ та Україною. Тож, щоб мати якісь результати чи реальні переговори, потрібно вести переговори з тими, кого це стосується, а саме з Україною, з президентом Зеленським», – сказала вона.

Каллас наголосила, що захід має «тиснути на агресора, щоб він пішов на поступки, яких він досі не зробив» і що «весь тиск має бути спрямований на агресора, а не на жертву».

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.