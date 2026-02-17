Переговори у Женеві. Делегації мають розглянути сценарій зустрічі Зеленського і Путіна

Зустріч з Путіним, на думку Зеленського, може вирішити територіальне питання

Президент України Володимир Зеленський доручив українській команді переговірників в Женеві пропрацювати питання потенційної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це президент сказав в інтерв'ю для Axios, пише «Главком».

Зеленський заявив, що досягти прориву у питанні територій можна лише за умови його особистої зустрічі з Путіним. Він повідомив, що доручив українській делегації на переговорах у Женеві підняти питання організації контактів на рівні глав держав.

Також повідомляється, що потенційна зустріч президентів України та Росії може відбутись у Швейцарії, а саме в Женеві, де зараз тривають тристоронні переговори.



Нагадаємо, Зеленський прокоментував чергові заяви Кремля про готовність до прямих переговорів. Відповідаючи на пропозицію помічника президента РФ Юрія Ушакова приїхати до Москви, Зеленський назвав такий формат «свідомо неприйнятним» і запропонував альтернативу – візит російського диктатора до української столиці.