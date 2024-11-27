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З нового року цигарки в Україні коштуватимуть на 40 грн дорожче – нардеп

Ірина Міллер
glavcom.ua
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З нового року цигарки в Україні коштуватимуть на 40 грн дорожче – нардеп
З 2024 року ціна на цигарки зросте на 40 грн, що принесе бюджету понад 20 млрд грн.
фото з відкритих джерел

Комітет ВР підтримав законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні сьогодні, 27 листопада, підтримав законопроєкт №11090, який пропонує поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Комітет підтримав в цілому урядовий законопроєкт #11090 щодо збільшення акцизів на цигарки. За – 18. Утримався – один», – написав Железняк у Telegram.

Як вказав нардеп, документ встановляє поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.

Акциз на цигарки буде привʼязано до євро, а не гривні, наголосив Железняк.

«Фактично з нового року цигарки будуть на 40 грн дорожче коштувати», – повідомив нардеп.

За словами нардепа Железняка, в наступному році підвищення акцизу на тютюнові вибори принесе державі понад 20 млрд грн.
За словами нардепа Железняка, в наступному році підвищення акцизу на тютюнові вибори принесе державі понад 20 млрд грн.
інфографіка: Ярослав Железняк

За його словами, в наступному році підвищення акцизу на тютюнові вибори принесе державі понад 20 млрд грн.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія підтримали необхідність встановлення різних ставок оподаткування на сигарети та тютюнові стіки для нагрівання в Україні, що передбачено урядовим законопроєктом №11090. Про це йдеться у звіті Єврокомісії та в позиції Міжнародного валютного фонду, викладеній у листі до Міністерства фінансів.

в ЄС мінімальна ставка податку на сигарети сягає 90 євро за тисячу штук, в той час як для ТВЕН така ставка є істотно нижчою (від 45 євро за 1000 штук), що пояснюється тим, що така ставка може мотивувати курців до переходу на бездимні альтернативи та, відповідно, зменшення шкоди на громадське здоров’я.

Бізнес-асоціації звернулися до Верховної Ради з проханням підтримати в другому читанні урядовий законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та їх гармонізацію з європейським підходом щодо оподаткування ТВЕНів.

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Теги: податки акциз тютюнові вироби Ярослав Железняк законопроєкт

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