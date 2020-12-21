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    Політика

    Разумков знайшов пояснення низькому рейтингу довіри до Верховної Ради

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    <p>Дмитро Разумков заявив, що народні депутати України перебувають як на долоні</p> - Разумков знайшов пояснення низькому рейтингу довіри до Верховної Ради

    Дмитро Разумков заявив, що народні депутати України перебувають як на долоні

    За словами спікера, українці більше уваги звертають на негатив у Раді

    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що у парламенту України низька довіра суспільства через його відкритість.

    Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Україна 24».

    «Парламенту в цьому плані найважче. Ми як на долоні, тому що такої відкритості, яка є в парламенті, і того, як транслюються всі засідання Верховної Ради, ви не побачите ні з Офісу президента, ні з Кабінету Міністрів», – зазначив Разумков.

    За його словами, українці більше уваги звертають на негатив у Раді.

    «Якщо щось хороше відбувається, це не дуже часто помічають. А якщо щось погане, зокрема й скандали, то це впливає на рейтинг сприйняття Верховної Ради», – вважає Разумков.

    Зазначимо, згідно з результатами опитування, проведеного Центром Разумкова, найбільшу недовіру в українців викликають російські ЗМІ (79,7%), українські чиновники (78,1%), судова система (77,3%), Верховна Рада (75,8%), уряд (74,7%).

    Водночас, рівень довіри до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вперше перевищив довіру до президента Володимира Зеленського.

    Також більшість українців вважає президента Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. За чинного президента у першому турі проголосували б менше 30% українців. 

    За результатами опитувань центру Разумкова, рівень електоральної підтримки партії «Слуга народу» за рік знизився вдвічі з 36% до 17,5% серед усіх опитаних.

    Теги: Верховна Рада соцопитування рейтинг політика Україна Дмитро Разумков
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