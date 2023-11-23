Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рада готує комплексний закон щодо мобілізації та нові санкції проти РФ. Головне за 23 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рада готує комплексний закон щодо мобілізації та нові санкції проти РФ. Головне за 23 листопада
фото з відкритих джерел

Нардепи планують розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації

Рада готує комплексний закон щодо мобілізації, Зеленський підписав санкції проти 147 росіян, Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я. «Главком» склав добірку новин 23 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Розвідка провела кібероперацію проти «Росавіації»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило кіберспецоперацію щодо «Росавіації». Зазначається, що внаслідок успішної складної спеціальної операції у кіберпросторі вдалось здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту РФ – «Фєдєрального аґєнтства воздушного транспорта» («Росавіація»).

Рада готує комплексний закон щодо мобілізації

У Верховній Раді за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України планується розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Його планують ухвалити до кінця року.

НАЗК внесло до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів

Національне агентство із запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів – німецьку компанію Knauf. Зазначається, що лише у 2022-му компанія Knauf заплатила до бюджету Росії близько $117 млн.

Загалом з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро. Компанія представлена у РФ 10 дочірніми підприємствами, 20 заводами та майже 30 ресурсними центрами. Кількість працівників налічує 4 тис. осіб.

Зеленський підписав санкції проти 147 росіян

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» про санкції щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов'язаних із РФ. 

Зокрема, у списку згадано:

  • колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується у РФ,
  • обвинуваченого в катастрофі авіалайнера «Малазійських авіаліній» рейсу МН17 Леоніда Харченка,
  • т.зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'ю Морозову,
  • топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва,
  • дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову,
  • сина дружини Усманова Ірини Вінер – Натана Вінера.

Санкції проти них запроваджують на 10 років. Також передбачено блокування їх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир’я

Речник міністерства закордонних справ Катару заявив, що тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о сьомій годині ранку, а першу групу ізраїльських заручників буде звільнено того ж дня о 16:00. Очікується повернення з полону ХАМАС 13 ізраїльтян – жінок і дітей. Після цього відбудеться звільнення палестинських в'язнів з ізраїльських в'язниць. 

Військове крило ХАМАС також повідомило, що режим припинення вогню набуде чинності вранці в п'ятницю і триватиме чотири дні. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада війна Ізраїль депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці повинні відчути, що вони з владою дійсно в одному човні, що вони перемагають або страждають разом
Критичний момент війни
21 листопада, 16:30
Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
17 листопада, 21:24
Окупанти почали відпрацьовувати дозаправку МігГ-31 у повітрі
Повітряні сили пояснили, чому тривоги в Україні стали довшими
10 листопада, 15:33
Армія Ізраїлю почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням
Чи продовжиться конфлікт на Близькому Сході взимку. ЦАХАЛ відповів
6 листопада, 16:59
Наслідки нічної атаки на Одесу
Нічна атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
6 листопада, 08:49
Росія відступає в східну частину акваторії Чорного моря. Зеленський розповів, що буде далі (відео)
Росія відступає в східну частину акваторії Чорного моря. Зеленський розповів, що буде далі (відео)
2 листопада, 21:00
Над окупованим Кримом нібито збито п'ять безпілотників
Окупанти заявили про відбиття атаки дронів на Крим
2 листопада, 07:27
Очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив про відкликання дипломатів з Туреччини
Ізраїль відреагував на скандальні заяви Ердогана
28 жовтня, 19:19
Розвідувальний літак E-7A Wedgetail оснащений радаром дальнього спостереження
Австралія розмістила в Німеччині літак для допомоги Україні
26 жовтня, 08:12

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7173
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua