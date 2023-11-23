Рада готує комплексний закон щодо мобілізації та нові санкції проти РФ. Головне за 23 листопада

Нардепи планують розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації

Рада готує комплексний закон щодо мобілізації, Зеленський підписав санкції проти 147 росіян, Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я. «Главком» склав добірку новин 23 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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Розвідка провела кібероперацію проти «Росавіації»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило кіберспецоперацію щодо «Росавіації». Зазначається, що внаслідок успішної складної спеціальної операції у кіберпросторі вдалось здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту РФ – «Фєдєрального аґєнтства воздушного транспорта» («Росавіація»).

Рада готує комплексний закон щодо мобілізації

У Верховній Раді за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України планується розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Його планують ухвалити до кінця року.

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НАЗК внесло до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів

Національне агентство із запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів – німецьку компанію Knauf. Зазначається, що лише у 2022-му компанія Knauf заплатила до бюджету Росії близько $117 млн.

Загалом з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро. Компанія представлена у РФ 10 дочірніми підприємствами, 20 заводами та майже 30 ресурсними центрами. Кількість працівників налічує 4 тис. осіб.

Зеленський підписав санкції проти 147 росіян

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» про санкції щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов'язаних із РФ.

Зокрема, у списку згадано:

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колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується у РФ,

обвинуваченого в катастрофі авіалайнера «Малазійських авіаліній» рейсу МН17 Леоніда Харченка,

т.зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'ю Морозову,

топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва,

дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову,

сина дружини Усманова Ірини Вінер – Натана Вінера.

Санкції проти них запроваджують на 10 років. Також передбачено блокування їх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир’я

Речник міністерства закордонних справ Катару заявив, що тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о сьомій годині ранку, а першу групу ізраїльських заручників буде звільнено того ж дня о 16:00. Очікується повернення з полону ХАМАС 13 ізраїльтян – жінок і дітей. Після цього відбудеться звільнення палестинських в'язнів з ізраїльських в'язниць.

Військове крило ХАМАС також повідомило, що режим припинення вогню набуде чинності вранці в п'ятницю і триватиме чотири дні.