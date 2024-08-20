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Заборона Московської церкви. Депутатка розказала, чим її шантажували перед голосуванням

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Заборона Московської церкви. Депутатка розказала, чим її шантажували перед голосуванням
У Верховній Раді має відбутися розгляд законопроєкту № 8371 про заборону УПЦ МП
фото: пресслужба «Європейської солідарності»

Олександра Устінова: «В тебе заберуть американську візу! Це один з головних меседжів, які розказують нашим депутатам в Верховній Раді, щоб не голосували закон по Московську церкву»

Заборона Московської церкви. Депутатка розказала, чим її шантажували перед голосуванням

Напередодні розгляду у Верховній Раді законопроєкту № 8371 про заборону УПЦ МП народні депутати отримують погрози про те, що вони втратять американську візу, у разі, якщо підтримають закон про заборону Московської церкви. Про це повідомила членкиня української делегації та голова тимчасової спецкомісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання західного озброєння, народна депутатка Олександра Устінова.

Парламентарка назвала такі погрози нісенітницями.

«В тебе заберуть американську візу! Це один з головних меседжів, які розказують нашим депутатам в Верховній Раді, щоб не голосували закон по Масковську церкву. Американці проти! Вони скажуть, що це релігійне гоніння, «ви забороняєте церкву» бла бла бла. І у тебе «гнобителя» Заберуть візу.

Це міф, який зараз розганяють через депутатів (мені реально вони дзвонять і питають чи в них заберуть візу). Масічки – вас намахують ніхто ніколи нічого не забере», – наголосила нардепка.

Устінова переконує, що сенатори США підтримують заборону Московської церкви
Устінова переконує, що сенатори США підтримують заборону Московської церкви

Устінова додала що була в Вашингтоні два тижні тому, обійшла 16 сенаторів «знаєте, що вони кажуть : «go for it! Get FSB asses».  Тому колеги і коліжанки – голосуйте і не розказуйте, бо треба таки оті російські консерви вижити з України», – сказала народна депутатка.

Як раніше заявив в інтерв'ю «Главкому» голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, член фракції «Слуга народу» Микита Потураєв, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа. 

Нагадаємо, що вчора фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

Згодом стало відомо, що погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати на цьому тижні. Причиною цьому стало небажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні. 

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. 

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

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Теги: Верховна Рада США Московська церква в Україні

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