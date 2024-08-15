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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту: що це означає

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту: що це означає
фото: з відкритих джерел

Україна ратифікує Римський Статут із заявою по ст.124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом семи років після ратифікації

Президент України подав до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Це посилить позицію України на міжнародній арені та дозволить ефективніше переслідувати росіян за їхні злочини. Про це повідомила  заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.

«Україна ратифікує Римський Статут Міжнародного кримінального суду! Це важливий крок для нашої держави, саме тому Президентом України подано до Верховної Ради проєкт закону «Про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього», – повідомила Мудра.

Заступниця керівника Банкової також роз'яснила, чому Україна ратифікує Римський Статут.

Покарання російських злочинців

Завдяки залученню України до Міжнародного кримінального суду вдасться збільшити ефективність роботи МКС щодо України, притягувати до відповідальності за злочини, вчинені російськими громадянами на території України. Фактично, ми будемо долучені до роботи ключового світового органу правосуддя та матимемо можливість впливати на пріоритизацію нашого питання в ньому. МКС видав вже шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема Путіна, армійської верхівки: Шойгу, Герасимова та інших генералів. Наша участь у роботі МКС дозволить посилити розгляд поточних справ, відкрити нові і забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців.

Відстоювання інтересів України в Міжнародному кримінальному суді. Україна зможе:

  • брати участь в Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду і формувати політику МКС;
  • висувати свого кандидата на посаду судді;
  • затверджувати розподіл бюджету Міжнародного кримінального суду з метою забезпечення належного розслідування російських злочинів в Україні;
  • брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб (зокрема Прокурора МКС), впливати на розробку змін до Римського Статуту, що є ключовим для нас у питанні захисту наших військових.

Євроінтеграція України та виконання нашої частини безпекових угод

Україна має зобов’язання щодо ратифікації Римського Статуту в Угоді про Асоціацію з ЄС (стаття 8.) Крім того це одна з вимог нашого вступу до блоку. Низка вже підписаних безпекових угод з країнами також містять положення щодо ратифікації Римського Статуту, зокрема, з Нідерландами та Німеччиною. За умовами безпекових угод ми отримуємо від партнерів військову, фінансову та дипломатичну підтримку, а взамін проводимо реформи та гармонізуємо наше законодавство. Тому ратифікація стане потужним сигналом нашої відданості своїм зобов’язанням.

Компенсація українцям, які постраждали від російських злочинів

Повноцінна участь України у МКС (для якої потрібна ратифікація) спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду Міжнародного кримінального суду для потерпілих та підвищить шанси отримання компенсацій для потерпілих від російських злочинів.

Захист українських військових

Варто розуміти, що ратифікація не означає, що з’явиться ризик притягнення українських військових та інших громадян до відповідальності.

  • По-перше, Україна вже повністю визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з 21 листопада 2013 року двома відповідними заявами, а Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду розпочав розслідування Ситуації в Україні «охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяностi чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України, будь-якою особою» – без обмежень за громадянством.
  • По-друге, відповідно до компліментарності – фундаментального принципу роботи МКС – наші громадяни можуть постати перед Міжнародного кримінального суду лише у тому випадку, якщо національні суди не можуть або не бажають притягати до відповідальності за міжнародні злочини.

Але найважливішим є те, що, Україна ратифікує Римський Статут із заявою по ст.124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації.

«Ратифікація Римського Статуту Міжнародного кримінального суду посилить позицію України на міжнародній арені та дозволить отримати кращі можливості для переслідування росіян за їхні злочини і захистити громадян України. Участь в роботі МКС також є частиною нашої інтеграції до простору розвинутих, демократичних країн Європи і світу. Ми приймаємо правила гри та багато чого отримуємо взамін, як держава, так як суспільство», – резюмувала Мудра.

Нагадаємо, що Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його.

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Теги: Міжнародний кримінальний суд Римський статут Володимир Зеленський

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