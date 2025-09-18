Рада підтримала звернення до президента щодо присвоєння Героя України Парубію
«За» проголосували 230 депутатів
Рада підтримала запит до президента Володимира Зеленського для присвоєння звання Герой України посмертно нардепу Андрію Парубію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.
Як зауважував «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
До слова, підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.
Як повідомлялося, голова Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді. Вона розпочала промову зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія.
