Рада підтримала звернення до президента щодо присвоєння Героя України Парубію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Залізний нардеп/Telegram

«За» проголосували 230 депутатів

Рада підтримала запит до президента Володимира Зеленського для присвоєння звання Герой України посмертно нардепу Андрію Парубію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

«За» проголосували 230 депутатів.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Як зауважував «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

До слова, підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

Як повідомлялося, голова Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді. Вона розпочала промову зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія.

Читайте також:

Теги: Андрій Парубій Герой України

Читайте також

Андрій був великою Людиною
Вбивство Парубія: чорна пляма для спецслужб
30 серпня, 16:31
Юрій Миколайович Красильніков – український льотчик, майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни
Загинув, знищуючи ворожий ЗРК біля острова Зміїний. Згадаймо Героя України Юрія Красильнікова
21 серпня, 09:00
Віктор Ющенко: Ім’я цього воїна стало символом незламності українського духу
На Черкащині з'явився пам'ятник на честь Мацієвського: відкривали мама героя та Ющенко (фото)
22 серпня, 09:33
Захисникам було надано найвище державне звання
Президент підписав вісім указів про присвоєння звання Героя України
24 серпня, 10:54
В Архикатедральному Соборі святого Юра відбувся парастас
Парастас за Андрієм Парубієм у Львові: відео прощання з політиком
1 вересня, 19:10
На відправі молилися митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей та інші
Митрополит Епіфаній провів молебень за упокій душі Андрія Парубія
30 серпня, 20:58
Львів прощається з Андрієм Парубієм (наживо)
Львів прощається з Андрієм Парубієм (наживо)
2 вересня, 12:29
Суд продовжив розгляд справи В'ячеслава Зінченка
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
3 вересня, 11:45
Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові
Правоохоронці дістали з водойми зброю, з якої ймовірно було вбито ексспікера Парубія
10 вересня, 12:06

Політика

Рада підтримала звернення до президента щодо присвоєння Героя України Парубію
Рада підтримала звернення до президента щодо присвоєння Героя України Парубію
Президент підписав закони про ратифікацію столітньої угоди з Британією та військового омбудсмена
Президент підписав закони про ратифікацію столітньої угоди з Британією та військового омбудсмена
Святкування Рош га-Шана в Умані. МЗС звернулося до хасидів
Святкування Рош га-Шана в Умані. МЗС звернулося до хасидів
Зеленський: Росії бракує сил для проведення масових операцій на фронті
Зеленський: Росії бракує сил для проведення масових операцій на фронті
Зеленський розповів про план «А» та «Б» для України на наступний рік
Зеленський розповів про план «А» та «Б» для України на наступний рік
Президент призначив суддю Конституційного суду
Президент призначив суддю Конституційного суду

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
