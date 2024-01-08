Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, коли Рада розгляне постанову про відкликання Безуглої з посади

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, коли Рада розгляне постанову про відкликання Безуглої з посади
Мар'яна Безугла
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Профільний комітет одноголосно підтримав відсторонення Безуглої

Комітет з питань регламенту у Верховній Раді України розглянув та підтримав постанову про відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань безпеки та оборони. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, рішення було прийнято одноголосно. Далі постанову розглянуть у Верховній Раді.

Стало відомо, коли Рада розгляне постанову про відкликання Безуглої з посади фото 1
фото: скриншот із Telegram-каналу Ярослава Железняка
Стало відомо, коли Рада розгляне постанову про відкликання Безуглої з посади фото 2
фото: скриншот із Telegram-каналу Ярослава Железняка

«Відповідно вже 10 січня парламент може розглянути постанову», – написав Железняк.

Він також звернув увагу, що у висновку профільного комітету вказано, що Безугла наразі залишається членом Комітету.

Нагадаємо, 6 січня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання народної депутатки України Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

Як повідомлялося, 5 січня, нардеп Вадим Івченко повідомив, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

На цю інформацію вже відреагувала сама нардепка. «Дорогий Комітет Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас Окрема «подяка» Завітневичу, що інціативно поставив на голосування таку рекомендацію», – написала Безугла.

Раніше Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

Нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, у якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Читайте також: Безугла заклала міну сповільненої дії проти президента
Теги: Мар’яна Безугла Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Корж: До 2014 року 80% харків’ян були «ватними». Зараз навпаки
Ігор Корж: До 2014 року 80% харків’ян були «ватними». Зараз навпаки Інтерв’ю
28 грудня, 2023, 21:00
Кравчук: «Ми вже розуміємо, що в такому вигляді законопроєкт про мобілізацію не буде голосуватися»
Рада готує альтернативний законопроєкт про мобілізацію
2 сiчня, 20:11
На думку розвідника, на фронт необхідно посилати молодь
Розвідник розповів, чого українській армії не вистачає для перемоги над Росією
24 грудня, 2023, 16:39

Політика

Стало відомо, коли Рада розгляне постанову про відкликання Безуглої з посади
Стало відомо, коли Рада розгляне постанову про відкликання Безуглої з посади
Разумков зареєстрував законопроєкт щодо посилення мобілізації: що пропонує нардеп
Разумков зареєстрував законопроєкт щодо посилення мобілізації: що пропонує нардеп
Бронь від мобілізації за великі податки: нардеп розкрив перспективи ідеї
Бронь від мобілізації за великі податки: нардеп розкрив перспективи ідеї
Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше?
Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше?
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
Законопроєкт про мобілізацію: про що найбільше сперечаються в Раді
Законопроєкт про мобілізацію: про що найбільше сперечаються в Раді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
336K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
74K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
49K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
41K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
26K
Кличко з дружиною ділять майно: меру Києва дістався будинок за 69 млн грн
25K
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua