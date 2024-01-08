Стало відомо, коли Рада розгляне постанову про відкликання Безуглої з посади

Профільний комітет одноголосно підтримав відсторонення Безуглої

Комітет з питань регламенту у Верховній Раді України розглянув та підтримав постанову про відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань безпеки та оборони. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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За його словами, рішення було прийнято одноголосно. Далі постанову розглянуть у Верховній Раді.

фото: скриншот із Telegram-каналу Ярослава Железняка

фото: скриншот із Telegram-каналу Ярослава Железняка

«Відповідно вже 10 січня парламент може розглянути постанову», – написав Железняк.

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Він також звернув увагу, що у висновку профільного комітету вказано, що Безугла наразі залишається членом Комітету.

Нагадаємо, 6 січня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання народної депутатки України Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомлялося, 5 січня, нардеп Вадим Івченко повідомив, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

На цю інформацію вже відреагувала сама нардепка. «Дорогий Комітет Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас Окрема «подяка» Завітневичу, що інціативно поставив на голосування таку рекомендацію», – написала Безугла.

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Раніше Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

Нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, у якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.