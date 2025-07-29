Фотосесія Залужного для модного глянцю сподобалося не всім. Реакція ексголовнокомандувача ЗСУ

Залужний: «Спостерігаючи як бісилися чорти, стає зрозуміло, що дійсно, наша сила в єдності і особливій ідентичності»

Нова фотосесія колишнього головнокомандувача ЗСУ та теперішнього посла у Великій Британії Валерія Залужного сподобалась не всім. Зокрема, однією з тих, хто прокоментував світлини Залужного стала нардепка Мар’яна Безугла, передає «Главком».

«Тим часом на подіумах Лондона», – підписала вона фото.

Також натякнула на те, що фото Залужного їй не дуже до вподоби журналістка Леся Падалка.

«Який майстер це йому порадив??», – написала вона.

Журналістка Олеся Остафієва порівняла теперішнє фото ексголовнокомандувача і фото за 2022 рік.

«Знайди 100500 відмінностей... Я впевнена, що та народна любов і захмарний рейтинг, який коштував Залужному посади головнокомандувача, сформувався за рахунок двох факторів – перемоги на полі бою та його мовчання в ефірі. Коли рейтинг тільки почав зростати, йому закрили рота, і це спричинило зворотній ефект – народ почав додумувати та ідеалізувати. Бо в темні часи всім потрібна надія і герой... Я не розумію піарників, які натягують на людину маркетинговий образ і розраховують, що завтра це конвертується в голоси. Людину треба відчути. Поговорити з нею на всі теми кілька днів поспіль. Про дитинство, про захоплення, про перший успіх та про перші поразки. А потім запропонувати як його, справжнього, підсилити. А не ліпити з уже сформованої сильної людини щось нове, чуже навіть йому», – написала вона.

Залужний, в свою чергу, відреагував на закиди хейтерів.

«Спостерігаючи як бісилися чорти, помийки, їх ботва та в унісон їм російські пропагандисти, стає зрозуміло, що дійсно, наша сила в єдності і особливій ідентичності. Ми на правильному шляху. Вражений великою кількістю відгуків на мою статтю про корені ідентичності, силу єдності та історичні уроки для українців. Дякую Vogue Ukraine за нагоду донести до читачів мої думки на цю надважливу тему. Приємно, що журнал, який публікував тексти Бертрана Расселла, сьогодні фокусує увагу на темі ідентичності українців. Бо українці заслужили, щоб про їхню відвагу та героїзм писали найвідоміші видання світу. Дякую всім, хто зрозумів, чому сьогодні важливо говорити про єдність та ідентичність українців», – зазначив він.

Нагадаємо, Залужний сфотографувався у костюмі для журналу Vogue. Також у колонці Vogue Залужний підсумував десять уроків російсько-української війни.