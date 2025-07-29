Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Фотосесія Залужного для модного глянцю сподобалося не всім. Реакція ексголовнокомандувача ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Фотосесія Залужного для модного глянцю сподобалося не всім. Реакція ексголовнокомандувача ЗСУ
Фотосесія Залужного для журналу Vogue
фото: Vogue

Залужний: «Спостерігаючи як бісилися чорти, стає зрозуміло, що дійсно, наша сила в єдності і особливій ідентичності»

Нова фотосесія колишнього головнокомандувача ЗСУ та теперішнього посла у Великій Британії Валерія Залужного сподобалась не всім. Зокрема, однією з тих, хто прокоментував світлини Залужного стала нардепка Мар’яна Безугла, передає «Главком».

«Тим часом на подіумах Лондона», – підписала вона фото.

Фотосесія Залужного для модного глянцю сподобалося не всім. Реакція ексголовнокомандувача ЗСУ фото 1

Також натякнула на те, що фото Залужного їй не дуже до вподоби журналістка Леся Падалка.

«Який майстер це йому порадив??», – написала вона.

Фотосесія Залужного для модного глянцю сподобалося не всім. Реакція ексголовнокомандувача ЗСУ фото 2

Журналістка Олеся Остафієва порівняла теперішнє фото ексголовнокомандувача і фото за 2022 рік.

«Знайди 100500 відмінностей... Я впевнена, що та народна любов і захмарний рейтинг, який коштував Залужному посади головнокомандувача, сформувався за рахунок двох факторів – перемоги на полі бою та його мовчання в ефірі. Коли рейтинг тільки почав зростати, йому закрили рота, і це спричинило зворотній ефект – народ почав додумувати та ідеалізувати. Бо в темні часи всім потрібна надія і герой... Я не розумію піарників, які натягують на людину маркетинговий образ і розраховують, що завтра це конвертується в голоси. Людину треба відчути. Поговорити з нею на всі теми кілька днів поспіль. Про дитинство, про захоплення, про перший успіх та про перші поразки. А потім запропонувати як його, справжнього, підсилити. А не ліпити з уже сформованої сильної людини щось нове, чуже навіть йому», – написала вона.

Фотосесія Залужного для модного глянцю сподобалося не всім. Реакція ексголовнокомандувача ЗСУ фото 3

Залужний, в свою чергу, відреагував на закиди хейтерів.

«Спостерігаючи як бісилися чорти, помийки, їх ботва та в унісон їм російські пропагандисти, стає зрозуміло, що дійсно, наша сила в єдності і особливій ідентичності. Ми на правильному шляху. Вражений великою кількістю відгуків на мою статтю про корені ідентичності, силу єдності та історичні уроки для українців. Дякую Vogue Ukraine за нагоду донести до читачів мої думки на цю надважливу тему. Приємно, що журнал, який публікував тексти Бертрана Расселла, сьогодні фокусує увагу на темі ідентичності українців. Бо українці заслужили, щоб про їхню відвагу та героїзм писали найвідоміші видання світу. Дякую всім, хто зрозумів, чому сьогодні важливо говорити про єдність та ідентичність українців», – зазначив він.

Фотосесія Залужного для модного глянцю сподобалося не всім. Реакція ексголовнокомандувача ЗСУ фото 4

Нагадаємо, Залужний сфотографувався у костюмі для журналу Vogue. Також у колонці Vogue Залужний підсумував десять уроків російсько-української війни.

Читайте також:

Теги: Мар’яна Безугла Валерій Залужний фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Притула зустрівся з Валерієм Залужним
«Притулився». Мережа обговорює фото Залужного та Притули
21 травня, 19:02
Залужний у день свого народження поділився світлиною зі спортзалу
Залужний у день свого народження поділився світлиною зі спортзалу
8 липня, 00:50
Екскомандувач Повітряних сил зазначив, що дружина була найдорожчою людиною в його житті
Екскомандувач повітряних сил повідомив про втрату. Дружина Залужного висловила йому співчуття
22 червня, 17:31
За словами дипломата, здатність Росії вести бойові дії безпосередньо залежить від її ресурсного потенціалу
Коли завершиться війна? Залужний дав несподіваний прогноз
24 липня, 16:39
Залужний: Це робота на перспективу, перспектива лише одна
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
24 липня, 12:16
Берлінська: Сирський веде спартанський спосіб життя
Ювілей Сирського. Берлінська розповіла, яким словом назвав Залужний свого наступника
26 липня, 19:34
Рятувальник ліквідовує наслідки чергової атаки РФ
«Наші рятувальники – герої». Залужний написав щемливий допис після нічного обстрілу
26 липня, 13:51
Чоловік розуміє, як важко бути дружиною військового та політика, але безмежно вдячний за те, що вони стільки років разом
«Присвятила життя мені»: Залужний привітав дружину з днем народження
24 липня, 10:56
Валерій Залужний: «Ведемо боротьбу й тримаємо оборону самотужки – проти найжорстокішого ворога з часів фашизму»
Залужний знявся у фотосесії для журналу Vogue
Сьогодні, 11:27

Суспільство

Фотосесія Залужного для модного глянцю сподобалося не всім. Реакція ексголовнокомандувача ЗСУ
Фотосесія Залужного для модного глянцю сподобалося не всім. Реакція ексголовнокомандувача ЗСУ
Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені
Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені
Люди старше 60 років зможуть служити за контрактом. Зеленський підписав закон
Люди старше 60 років зможуть служити за контрактом. Зеленський підписав закон
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Максима Алексєєва
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Максима Алексєєва
Місто на Хмельниччині пережило 8-годинну зливу (фото, відео)
Місто на Хмельниччині пережило 8-годинну зливу (фото, відео)
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 29 липня
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 29 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2025
24K
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
9406
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі
5440
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2874
Афганістан – «могила для росіян»: Росія обурена гімном «Талібану»

Новини

Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Сьогодні, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua