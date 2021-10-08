Рада сьогодні продовжить обирати нового спікера: залишилося три претенденти

Нардепи обиратимуть голову Верховної Ради з-поміж трьох претендентів – Олексія Гончаренка, Яни Зінкевич і Руслана Стефанчука

Верховна Рада 7 жовтня не встигла завершити розгляд питання щодо призначення нового голови парламенту замість відкликаного раніше Дмитра Разумкова. Голосувати за нового спікера нардепи планують сьогодні.

Напередодні фракції та групи запропонували низку кандидатів на посаду голови Верховної Ради.

До переліку ймовірних кандидатів у спікери потрапили:

нардеп Ярослав Железняк від «Голосу»;

позафракційний нардеп Гео Лерос;

нардепи Олексій Гончаренко та Яна Зінкевич від «Європейської солідарності»;

нардеп Руслан Стефанчук від «Слуги народу».

Під час обговорення питання Железняк і Лерос заявили, що не братимуть участі у змаганні за крісло спікера Ради, оскільки, з їхніх слів, монобільшість і так вже все вирішила. Тим самим вони дали зрозуміти, що «слуги народу» вже вирішили призначити на цю посаду більшістю голосів Стефанчука.

Водночас Гончаренко та Зінкевич погодилися взяти участь у рейтинговому голосуванні за призначення голови Верховної Ради.

Тим часом «слуга» Стефанчук впевнений у своїй перемозі. «Парламент – представництво всієї України. І я гарантую, що у разі довіри, яку ви надасте мені, я докладу всіх зусиль, щоб так і залишалося надалі», – наголосив він.

Отже, сьогодні, 8 жовтня, нардепи обиратимуть голову Верховної Ради з-поміж трьох претендентів – Олексія Гончаренка, Яни Зінкевич і Руслана Стефанчука.

Але на початку засідання за планом має відбутися традиційна година запитань до уряду, де нардепи мають заслухати міністра енергетики Германа Галущенка, який розповість про ситуацію на енергетичному ринку та щодо тарифів.

Крім того, цієї ночі сталась трагедія з одним із нардепів. Вранці 8 жовтня стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова, якого одним з перших виключили зі «Слуги народу». Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.