Разумков розповів, хто з оточення президента причетний до його відставки

Під час інтерв'ю BBC після звільнення Дмитро Разумков зробив кілька відвертих та неочікуваних заяв

Колишній спікер назвав цього діяча «другою людиною у державі»

Колишній глава Верховної Ради Дмитро Разумков вважає безпосередньо причетним до своєї відставки з посади голови Верховної Ради керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це політик повідомив в інтерв’ю BBC.

На думку колишнього спікера, Андрій Єрмак, фактично, є другою людиною у державі, і це неправильно.

«Багато важелів впливу сконцентровано у керівника Офісу президента. Якщо ми подивимося на фото протокольних заходів, то навіть розташування посадових осіб показує, що другою особою в державі є керівник Офісу президента. Я не вважаю, що це правильно», – зазначив Дмитро Разумков.

Пояснюючи, чому Єрмак міг бути ініціатоом його відставки, Разумков припустив, що керівнику Офісу президента «не подобається те, що я роблю, за що я вболіваю і борюся».

Нагадаємо, історія спікерства Дмитра Разумкова добігла кінця. 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра». Після своєї відставки на брифінгу Разумков заявив, що шукатиме союзників, зокрема і серед «слуг».

Проте, «Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата.

Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.

Згодом народні депутати на сьогоднішньому засіданні не змогли обрати нового голову Верховної Ради, тож перенесли обговорення на п’ятницю, 8 жовтня.

Також ««Слуги народу»» розказали, чим їх дратував Разумков. Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

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