Разумков заявив про намір створити власну політичну партію

Разумков не бачить партії, до якої міг би приєднатися

Разумков поки ще не визначився з назвою партії

Про це Разумков заявив в інтерв'ю

Колишній глава Верховної Ради Дмитро Разумков допустив можливість створення власної політичної партії.

Разумков уточнив, що суть не в самій партії, а в команді.

«Я буду збирати людей, які дотримуються тих принципів, які були у 2019 році. Найчастіше саме таким магнітом є партія», – заявив Разумков.

За словами політика, він поки ще не визначився з назвою партії, але додав, що завдяки звільненню з посади у нього з'явиться більше часу.

У Разумкова також запитали, чи можуть за ним піти депутати «Слуги народу» – партії, в складі якої він потрапив до парламенту. Колишній голова Верховної Ради відповів, що його послідовниками можуть стати не тільки члени фракції.

«У парламенті вистачає людей, які знаходяться поза фракцією «Слуга народу»... Навіть серед тих 215 депутатів «Слуги народу», які проголосували за відставку, є ті, хто приходять і кажуть: «Вибач, що ми так зробили», – сказав Разумков.

Разом з тим Разумков зазначив, що не бачить партії, до якої міг би приєднатися.

7 жовтня Разумков натякнув на свої президентські амбіції. Відповідаючи на питання журналістів про своє політичне майбутнє, ексспікер не виключив такої можливості, однак не став нічого конкретизувати.

Нагадаємо, історія спікерства Дмитра Разумкова дійшла до кінця. 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра». Після своєї відставки на брифінгу Разумков заявив, що шукатиме союзників, зокрема, і серед «слуг».

Проте, «Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата.

Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.

Згодом народні депутати на сьогоднішньому засіданні не змогли обрати нового голову Верховної Ради, тож перенесли обговорення на п’ятницю, 8 жовтня.

Також ««Слуги народу»» розказали, чим їх дратував Разумков. Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.