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    Рада завтра розгляне відставку Авакова: опубліковано порядок денний

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    Рада завтра розгляне відставку Авакова - Рада завтра розгляне відставку Авакова: опубліковано порядок денний
    Рада завтра розгляне відставку Авакова
    Фото з відкритих джерел

    За відставку глави МВС голосуватимуть на засіданні, яке розпочнеться о 10 ранку

    Верховна Рада розгляне відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під час ранкового засідання у четвер, 15 липня. Порядок денний опубліковано на сайті ВР.

    За відставку глави МВС голосуватимуть на черговому засіданні, яке розпочнеться о 10 ранку.

    Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту — це означає, що остаточне рішення ухвалюватиме зал.

    Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

    Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

    Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

    Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

    За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Натомість «Слуги народу» заплуталися з датою голосування за зміну очільника МВС.

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    Теги: МВС ЗМІ Верховна Рада Арсен Аваков Володимир Зеленський президент
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    Рада завтра розгляне відставку Авакова: опубліковано порядок денний