Зеленський розкрив деталі майбутньої Drone Deal із Бельгією

Команди двох країн уже розпочали роботу над текстом документа та обговорили потенційні дати його підписання

Президент України Володимир Зеленський обговорив із віцепрем'єр-міністром – міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максимом Прево майбутню Drone Deal. Сторони також порушили питання посилення захисту України від російських ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили практично всі напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Президент наголосив, що Бельгія свого часу значно допомогла Україні зі зміцненням бойової авіації. Київ також цінує готовність Брюсселя продовжувати підтримку.

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«Розраховую, що зможемо реалізувати те, про що говорили, і захисту від російських ударів буде більше. Україна також готова ділитися своїм досвідом та експертизою і підтримувати партнерів, які з нами від початку війни: зараз наші команди працюють над текстом Drone Deal, і ми обговорили потенційні дати для підписання», – заявив Зеленський.

Конкретні дати можливого підписання Drone Deal президент не назвав. Інших подробиць щодо змісту документа Зеленський також не навів. Глава держави окремо подякував Бельгії за фінансову допомогу Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево пояснив позицію своєї країни щодо використання заморожених російських активів на користь України. Він наголосив, що відмова Бельгії одноосібно використовувати ці кошти не означає відмови від підтримки Києва.