У Росії починається процес переходу влади – Резніков

Конфлікт між людьми з оточення диктатора Володимира Путіна вже розпочався

Заколот у Росії на чолі з ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним свідчить про початок процесу переходу влади в РФ. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цей державний переворот – реальна ілюстрація того, що режим у Кремлі став слабшим. Це означає, що вони вже не такі сильні, як рік тому. Я думаю, що ми побачимо продовження цього так званого конфлікту», – вважає очільник Міноборони.

За словами Резнікова, спроба державного перевороту в Росії показує, що конфлікт між людьми з оточення диктатора Володимира Путіна вже розпочався.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Як повідомлялося, 23 липня до Білорусі прибула вже десята за рахунком колона з членами російської ПВК «Вагнер».

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі, хочуть атакувати Польщу.