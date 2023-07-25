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У Росії починається процес переходу влади – Резніков

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Росії починається процес переходу влади – Резніков
Олексій Резніков
Фото: CNN

Конфлікт між людьми з оточення диктатора Володимира Путіна вже розпочався

Заколот у Росії на чолі з ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним свідчить про початок процесу переходу влади в РФ. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

«Цей державний переворот – реальна ілюстрація того, що режим у Кремлі став слабшим. Це означає, що вони вже не такі сильні, як рік тому. Я думаю, що ми побачимо продовження цього так званого конфлікту», – вважає очільник Міноборони.

За словами Резнікова, спроба державного перевороту в Росії показує, що конфлікт між людьми з оточення диктатора Володимира Путіна вже розпочався.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Як повідомлялося, 23 липня до Білорусі прибула вже десята за рахунком колона з членами російської ПВК «Вагнер».

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі, хочуть атакувати Польщу.

Теги: росія Олексій Резніков ПВК «Вагнер»

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