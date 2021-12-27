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    Борель підбив підсумки року, приділивши значне місце Україні та РФ

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    Глава дипломатії ЄС: Треба підтримувати Україну та Молдову в опорі РФ - Борель підбив підсумки року, приділивши значне місце Україні та РФ
    Глава дипломатії ЄС: Треба підтримувати Україну та Молдову в опорі РФ
    фото з відкритих джерел

    Боррель закликав Євросоюз продовжити підтримувати Україну у боротьби проти Росії

    У 2021 році Європейський Союз показав яскраві приклади силової політики, зокрема у східному сусідстві, твердо й уніфіковано надаючи своїм партнерам політичну та оперативну підтримку. Одним із підсумків року для ЄС стало протистояння загрозам Росії. Про це високий представник Євросоюзу у закордонних справах та безпековій політиці Жозеп Боррель написавв опублікованому передноворічному огляді у блозі Європейської служби зовнішніх зв’язків.

    «У нашому східному сусідстві 2021 рік запам’ятався яскравими прикладами силової політики, які ми бачили у випадках з Україною, Білоруссю та Молдовою. У міру поширення гібридних конфліктів ми маємо продовжувати підтримувати Україну та Молдову в опорі тиску з боку Росії та зберігати твердий підхід до Білорусі», – зазначив Ж.Боррель.

    За його словами, для протистояння цим загрозам ЄС надає тверду та єдину політичну, а також оперативну підтримку своїм партнерам.

    Також він зазначив, що саміт програми Східне партнерство, котрий відбувся у Брюсселі 15 грудня, підтвердив стратегічний, амбітний та далекоглядний підхід ЄС до своїх східноєвропейських партнерів.

    «Ми працювали над захистом інтересів та цінностей ЄС та зміцненням заснованого на правилах глобального порядку. Ця робота має продовжитися у 2022 році з усією нашою рішучістю», – написав Жозеп Боррель.

    Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

    Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне знищити Україну. Однак серйозного ризику неминучого вторгнення наразі немає.

    Раніше повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

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    Теги: ЄС Росія саміт Путін військові Україна
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    Борель підбив підсумки року, приділивши значне місце Україні та РФ