  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Представники США та Польщі обговорили ситуацію на кордоні Росії та України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Переговори Саллівана проходили з головою бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом - Представники США та Польщі обговорили ситуацію на кордоні Росії та України
    Переговори Саллівана проходили з головою бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом
    фото: polskieradio.pl

    Сторони обмінялися думками щодо нарощування Росією ВС біля кордону з Україною та підтвердили важливість єдності у зусиллях стримування

    Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у рамках діалогу з польськими колегами обговорив ситуацію навколо України та повідомив про готовність Вашингтона підтримати союзників щодо НАТО. Про це йдеться у заяві Білого дому.

    Переговори проходили з головою бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом та головою бюро міжнародної політики Якубом Кумохом.

    «Вони обмінялися думками щодо зростання військових сил Росії поблизу українських кордонів та підтвердили важливість єдності союзників у зусиллях із дипломатії та стримування», — йдеться у заяві Білого дому.

    Салліван підтвердив відданість США 5 статті Статуту НАТО про взаємну оборону країн-членів при нападі.

    Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

    Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне знищити Україну. Однак серйозного ризику неминучого вторгнення наразі немає.

    Раніше повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

    Читайте також
    Теги: Росія Польща США НАТО Путін військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Представники США та Польщі обговорили ситуацію на кордоні Росії та України