Представники США та Польщі обговорили ситуацію на кордоні Росії та України

Сторони обмінялися думками щодо нарощування Росією ВС біля кордону з Україною та підтвердили важливість єдності у зусиллях стримування

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у рамках діалогу з польськими колегами обговорив ситуацію навколо України та повідомив про готовність Вашингтона підтримати союзників щодо НАТО. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Переговори проходили з головою бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом та головою бюро міжнародної політики Якубом Кумохом.

«Вони обмінялися думками щодо зростання військових сил Росії поблизу українських кордонів та підтвердили важливість єдності союзників у зусиллях із дипломатії та стримування», — йдеться у заяві Білого дому.

Салліван підтвердив відданість США 5 статті Статуту НАТО про взаємну оборону країн-членів при нападі.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне знищити Україну. Однак серйозного ризику неминучого вторгнення наразі немає.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

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