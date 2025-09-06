Угорщина знову заперечила вступ України до ЄС. Сибіга майстерно поставив на місце Сійярто

Сибіга запросив Сійярто до переговорів, щоб провести конструктивний діалог на цю тему

Глава угорського МЗС Петер Сійярто вкотре повторив тезу, що народ Угорщини заперечує вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це інтересам безпеки його країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга майстерно відповів угорському міністру та спростував усі переживання угорського народу, повідомляє «Главком».

Сійярто прокоментував зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, де обговорювалась позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС.

Угорський міністр відреагував на слова президента про те, що навіть Росія не проти євроінтеграції України, а Угорщина чомусь досі чинить супротив.

«Нам байдуже, що Москва думає про членство України в ЄС. Єдине, що нас хвилює, це думка угорського народу, і вони чітко висловилися: вони не хочуть, щоб Україна була в ЄС, оскільки це знищить наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку. Тож як би Зеленський не розраховував на вплив Росії на нас, Угорщина не підтримуватиме вступ України до ЄС», – написав Сійярто.

Глава МЗС України Сибіга різко прокоментував чергове заперечення Угорщини. Сибіга написав: «Петере, ти знаєш краще за мене, що вступ України до ЄС не становить загрози для Угорщини. Навпаки, це відповідає національним інтересам та інтересам безпеки Угорщини. Наш вступ до ЄС також не загрожує угорському ринку праці, адже до російського вторгнення ваш уряд активно запрошував українців працювати в Угорщині, щоб компенсувати дефіцит кваліфікованої робочої сили».

Сибіга запросив Сійярто до переговорів, щоб провести конструктивний діалог на цю тему, замість того, щоб перекидатись повідомленням у соціальних мережах.