Росія майже стовідсотково вийде із зернової угоди в липні – МЗС

Вихід з угоди зумовлений перемогою Ердогана та завершенням будівництва термінала для експорту аміаку з РФ

Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи

В Міністерстві закордонних справ вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні. Про це посол МЗС з особливих доручень, координатор Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева написала у Telegram.

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На думку Трофімцевої, основними чинниками для цього є перемога президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на виборах та завершення будівництва термінала для експорту аміаку з РФ.

«Це означає, що аміакопровід Тольятті-Одеса (він використовувався для транспортування російського аміаку через Україну до повномасштабного вторгнення – «Главком») вже й не такий важливий», – написала Трофімцева.

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Дипломатка також зазначила, що, за інформацією Мінінфраструктури, вони «мають план Б», проте вона його ще не бачила.

Нагадаємо, Росія вкотре погрожує розривом зернової угоди через те, що російська частина вимог нібито не була виконана. РФ нібито кілька разів йшла на поступки та продовжувала угоду.

До слова, у разі відмови Росії від участі у зерновій угоді, Україна спільно з міжнародною спільнотою може самотужки відновити цивільне морське судноплавство у Чорному морі: для цього необхідно активізувати дипломатичну складову.

В межах нового формату до спільного координаційного центру можуть увійти представники ООН, Туреччини та низки країн, які наразі формально займають нейтральну позицію. Крім того, Україна може запропонувати участь країнам, які активно відіграють посередницьку роль.