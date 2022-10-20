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Росія має заплатити за терор: Зеленський різко звернувся до Європейської ради

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія має заплатити за терор: Зеленський різко звернувся до Європейської ради
Зеленський: «Росія має заплатити за цей терор. І це має бути відображено у девʼятому санкційному пакеті ЄС»
фото: Офіс президента

Зеленський закликав партнерів запровадити потужніші санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейській країни та США об’єднатися у боротьбі з російським терором. Про це президент заявив під час виступу  перед Європейською радою.

«Я закликаю вас максимально прискорити реалізацію рішень. Звертаюся зараз до Франції, Італії, до інших наших партнерів, і не тільки у Європі, а й у Сполучених Штатах Америки. Не тільки до тих, хто виробляє ППО й ПРО, а й до тих, хто має необхідні системи. Що захищеніше українське небо, то стабільнішим буде життя в усій Європі. Ми маємо це забезпечити», – наголосив президент.

Зеленський також закликав партнерів запровадити ще потужніші санкції проти Росії. «Нові потужні санкції і проти Росії, і проти Ірану – за спільництво з державою-терористом. Хоча ми знищили тільки за цей місяць понад 200 іранських дронів, а десятки таки влучили по різних цілях, представники Ірану досі брешуть, ніби вони не передавали дрони Росії.

Росія має заплатити за цей терор. І це має бути відображено у девʼятому санкційному пакеті ЄС. Іран має бути позбавлений будь-якої можливості та навіть бажання постачати хоча б комусь такі дрони», – сказав Зеленський.

Президент України закликав світ дати зрозуміти Росії, що тероризм у Європі не пройде і вона понесе покарання за анексію України. «Ми з вами можемо, а отже, повинні зробити все, щоб і цей терористичний план російського керівництва провалився. Ніколи знову енергосистема будь-якої країни не має перетворитись на поле бою. Саме зараз на прикладі Росії та Ірану ми маємо змогу показати, що очікує будь-яку державу-терориста, якщо вона намагатиметься ось так бити по європейцях чи будь-яких інших народах.

Будь-хто, хто закликає до послаблення санкцій проти Росії за терор чи намагається політично торпедувати санкційний механізм, не лише намагається зробити російський терор безкарним і не тільки зраджує памʼять жертв терору, а й ставить усю європейську спільноту в залежність від найбільш антиєвропейської сили у сучасному світі. Звертайте увагу на такі голоси у Європі – вони проти Європи», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, триває 239 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. 

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Теги: Європа президент санкції тероризм Україна війна

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