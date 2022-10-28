Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Загарбники називають себе визволителями», – вечірнє звернення Зеленського (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Загарбники називають себе визволителями», – вечірнє звернення Зеленського (відео)
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 246-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до свого народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що ворожий план бліцкригу стає провалом, а зло завжди діє однаково.

«Зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями. Вторгнення своєї армії – самозахистом. Як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план бліцкригу стає провалом.

Зло завжди діє однаково. Вбиває цивільне населення, запевняючи, що б’є лише по військових об’єктах. Влаштовує блокади й фільтраційні табори. І Сирець стає Оленівкою. Знищує міста й села. І Корюківка стає Бучею. Але рано чи пізно про воєнні злочини стає відомо. Реакція світу стає болючою. Політика умиротворення стає жорсткою протидією.

Зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом. Загарбник – утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія – вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків. Визволення України від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України!

Так чи інакше, але наша земля завжди стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною!» – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський затвердив збільшення військових видатків бюджету.

Також президент України звернувся до українців з важливим проханням.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів про величезні втрати РФ у техніці.

До слова, триває 246-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

 
 

Читайте також: США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї
Теги: росія війна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент підписав закон про збільшення військових видатків з бюджету
Зеленський затвердив збільшення військових видатків бюджету: на що підуть кошти
Вчора, 17:19
Зеленський пояснив, навіщо росіяни затіяли відступ із Херсона
Зеленський пояснив, навіщо росіяни затіяли відступ із Херсона
Вчора, 16:08
Сільвіо Берлусконі раніше заявив, що у війні між РФ та Україною винен Зеленський
«Я побачив думку Путіна». Зеленський відповів на звинувачення Берлусконі щодо війни
Вчора, 17:05

Політика

«Загарбники називають себе визволителями», – вечірнє звернення Зеленського (відео)
«Загарбники називають себе визволителями», – вечірнє звернення Зеленського (відео)
Позапланове звернення до українців: Зеленський виступив із заявою (відео)
Позапланове звернення до українців: Зеленський виступив із заявою (відео)
Заступник Єрмака їздить на позашляховику, який передали Україні для гуманітарних цілей (фото)
Заступник Єрмака їздить на позашляховику, який передали Україні для гуманітарних цілей (фото)
Нардепа Деркача заочно заарештували. Він перебуває у міжнародному розшуку
Нардепа Деркача заочно заарештували. Він перебуває у міжнародному розшуку
Резніков про позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні: Я розчарований
Резніков про позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні: Я розчарований
«Промова Путіна вкладається у два слова». Банкова відреагувала на виступ диктатора
«Промова Путіна вкладається у два слова». Банкова відреагувала на виступ диктатора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
31K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
30K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
23K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
23K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
23K
Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»

Новини

Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
26 жовтня, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту