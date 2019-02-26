Руслан Кошулинський вимагає створити ТСК щодо імпічменту президента



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Заступник голови партії ВО «Свобода» Руслан Кошулинський

Свободівець застеріг керівництво правоохоронних органів про персональну відповідальність у разі, якщо державні зрадники втечуть з України

Заступник голови партії ВО «Свобода» Руслан Кошулинський вимагає від правоохоронних органів невідкладно порушити кримінальне провадження щодо організованого злочинного угруповання Свинарчука-Гладковського, яке діяло під прикриттям президента України та в час війни розкрадало кошти, спрямовані на озброєння армії.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Фігуранти справи мають бути затримані та ув'язнені за статтею 111 Кримінального кодексу України «державна зрада». Застерігаю керівництво правоохоронних органів про персональну відповідальність у разі, якщо державні зрадники втечуть з України», - написав він.

Руслан Кошулинський також вимагає від народних депутатів створити Тимчасову слідчу комісію щодо імпічменту президента у зв'язку з фактами корупції найвищих посадових осіб держави.

«Закликаю всіх патріотів України мобілізуватись і затримати зрадників», - підсумував він.

Як відомо, у Верховній Раді анулювали бланки для збору підписів за імпічмент Порошенка.

Нагадаємо, під час ранкового пленарного засідання у вівторок, 26 лютого, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з трибуни парламенту заявила про початок процедури імпічменту діючому президенту після розслідування журналістів про нібито збагачення його оточення в оборонній сфері.

Раніше повідомлялося, що син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.