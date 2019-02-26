Руслан Кошулинський вимагає створити ТСК щодо імпічменту президента
-
Розсилка
Свободівець застеріг керівництво правоохоронних органів про персональну відповідальність у разі, якщо державні зрадники втечуть з України
Заступник голови партії ВО «Свобода» Руслан Кошулинський вимагає від правоохоронних органів невідкладно порушити кримінальне провадження щодо організованого злочинного угруповання Свинарчука-Гладковського, яке діяло під прикриттям президента України та в час війни розкрадало кошти, спрямовані на озброєння армії.
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
«Фігуранти справи мають бути затримані та ув'язнені за статтею 111 Кримінального кодексу України «державна зрада». Застерігаю керівництво правоохоронних органів про персональну відповідальність у разі, якщо державні зрадники втечуть з України», - написав він.
Руслан Кошулинський також вимагає від народних депутатів створити Тимчасову слідчу комісію щодо імпічменту президента у зв'язку з фактами корупції найвищих посадових осіб держави.
«Закликаю всіх патріотів України мобілізуватись і затримати зрадників», - підсумував він.
Як відомо, у Верховній Раді анулювали бланки для збору підписів за імпічмент Порошенка.
Нагадаємо, під час ранкового пленарного засідання у вівторок, 26 лютого, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з трибуни парламенту заявила про початок процедури імпічменту діючому президенту після розслідування журналістів про нібито збагачення його оточення в оборонній сфері.
Раніше повідомлялося, що син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.
У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.
Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.
- Соціолог Катерина Іващенко: У день голосування на виборців може вплинути «шок виборчої кабіни»
- Календар виборів президента
- Детальніше про президентські вибори читайте тут