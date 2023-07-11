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Столтенберг звернувся до Путіна з важливим повідомленням

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг звернувся до Путіна з важливим повідомленням
Генсек НАТО вважає, що Путін недооцінив підтримку України союзниками
фото: polskieradio.pl

Єнс Столтенберг «Важливе повідомлення Путіну – його війна проти України була дуже великою стратегічною помилкою»

Російський диктатор Володимир Путін не має права вето в Альянсі, а його страх перед НАТО притягнув до кордонів РФ ще більше НАТО. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу.

«Важливе повідомлення Путіну – його війна проти України була дуже великою стратегічною помилкою. Він недооцінив українські військові сили. Він пішов на війну, щоб було менше НАТО, а побільшало НАТО. Швеція увійде до НАТО, Фінляндія увійшла до НАТО. Це велика стратегічна помилка Путіна», – сказав Столтенберг.

За його словами, членство відбулося дуже швидко, це вперше в історії так, коли країни так швидко стали членами НАТО. Це демонструє об'єднання та готовність НАТО.

Нагадаємо, Білий дім офіційно підтвердив зустріч президента США Джо Байдена із українськм президентом Володимиром Зеленським у середу, 12 липня під час саміту НАТО.

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Теги: НАТО війна путін Фінляндія військові Єнс Столтенберг диктатор

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