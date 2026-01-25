Головна Країна Суспільство
Міністр оборони Федоров представив радницю з міжнародних проєктів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ексзаступниця очільника Мінцифри Валерія Іонан стала радницею міністра оборони з міжнародних проєктів
фото: t.me/zedigital

Валерія Іонан понад шість років працювала в команді Мінцифри

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про призначення Валерії Іонан своєю радницею з міжнародних проєктів. Про це він написав у соцмережах, наголосивши на її багаторічному досвіді у сфері глобальних партнерств та інновацій, передає «Главком».

За словами Федорова, Іонан понад шість років працювала в команді Мінцифри, де очолювала ключові національні проєкти, а також напрями регіональної цифровізації та євроінтеграції. Вона координувала міжнародну співпрацю з провідними технологічними компаніями світу, зокрема Google, Microsoft, Cisco, IBM і Palantir, а також з урядами та міжнародними організаціями.

Окремо міністр відзначив участь Валерії Іонан у координації Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, яка вже залучила €241,7 млн на посилення кіберстійкості України. Також вона була серед ініціаторів відкриття другого у світі GovTech-центру у співпраці з World Economic Forum у Києві.

«Президент особисто зробив історичну роботу із залучення міжнародних ресурсів. Наше завдання – використати їх максимально ефективно. Саме тому наш фокус зараз – системна міжнародна допомога оборонним проєктам країни», – заявив Федоров.

Він наголосив, що у 2026 році Міністерство оборони ставить за мету збільшити обсяги міжнародної військової допомоги та вибудувати довгострокові партнерства з країнами, фондами й технологічними лідерами.

«Інтеграція партнерів, зокрема їхнього наукового та дослідницького потенціалу, зробить нашу систему оборони сильнішою й водночас посилить оборонні спроможності партнерів», – зазначив міністр.

За його словами, наразі команда починає аудит чинних міжнародних проєктів та роботу над новими стратегічними альянсами.

«Маємо спільне бачення щодо роботи з партнерами. Працюємо, щоб перетворювати міжнародну підтримку на конкретні результати для країни», – підсумував Федоров.

До слова, волонтер та активіст Сергій Стерненко став радником міністра оборони Михайла Федорова з питань підвищення використання БпЛА на фронті. За словами глави оборонного відомства, досвід Стерненка допоможе підвищити ефективність безпілотних підрозділів.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров, який очолив відомство 14 січня 2026 року, розпочав радикальну трансформацію міністерства. Головною метою реформи є зміна самої філософії роботи міністерства. Федоров вважає, що система менеджменту має будуватися навколо людей, здатних досягати вимірюваних результатів.

Михайло Федоров Міноборони













