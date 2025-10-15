Пентагон розробив план передачі Україні ракет Tomahawk – NYT

США вважають, що ракети Tomahawk змусять Путіна сісти за стіл переговорів

Міністерство війни США розробило плани продажу або передання Україні ракет Tomahawk на випадок, якщо американський президент Дональд Трамп віддасть наказ це зробити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За словами журналістів, постачання зброї буде пов'язане з «величезними труднощами», оскільки Україна не має морських або наземних пускових установок, потрібних для запуску Tomahawk. Їй знадобиться пускова установка армії США Typhon, що, за словами військових чиновників, наблизить США до «прямої конфронтації з Росією». Імовірність ескалації російсько-американських відносин підтверджують і останні заяви, і навіть погрози із Кремля щодо можливості отримання Україною цих далекобійних ракет.

Водночас Трамп припускав, що сама лише загроза доправлення Tomahawk в Україну може змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Те, що Трамп розглядає можливість дати Україні Tomahawk, «незалежно від того, зробить він це чи ні», є ознакою зростання його розчарування Путіним, який не хоче припиняти війну, кажуть журналісти. Поки достеменно залишається не зрозумілим, чи нададуть США Tomahawk Україні, про яку їхню кількість може йтися і як це вплине на перебіг війни.

На думку експертки з питань Європи в Раді з міжнародних відносин Ліани Фікc, рішення Трампа про Tomahawk для України залежить від того, чи зможе Путін донести до Трампа думку й переконати його, що «він не може цього зробити, бо це призведе до ядерної війни». З іншого боку, за її словами, роздуми США над Tomahawk можуть свідчити про «скоординовану кампанію тиску з боку Європи», спрямовану на сильнішу підтримку України й засновану на переконанні, що лише «інтенсивний і спільний тиск на Росію може змусити Путіна зупинити війну».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін неабияк боїться далекобійних ракет Tomahavk і неодноразово заявляв, що така зброя «призведе до ескалації». Про те, чи може передача американських ракет дійсно стати переломним моментом у війні з Росією, розповів полковник армії Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

Далекобійні крилаті ракети Tomahawk незабаром можуть з′явитися на озброєнні в українських військових. Останнім часом їхню передачу активно обговорювала адміністрація США. І якщо раніше розмови про цю зброю були предметом тиску на Путіна, то зараз Трамп рішуче налаштований надати ракети Україні. Експолковник армії Британії Геміш де Бреттон-Гордон відзначає їхню ефективність, оскільки дальність польоту досягає двох тисяч кілометрів.

До слова, посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що потенційне отримання Україною крилатих ракет великої дальності Tomahawk може стати потужним засобом стримування та суттєво зменшити загрозу масованих повітряних атак з боку Росії.