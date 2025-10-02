НАТО назвало дату наступного «Рамштайну»

Зустріч скликають Велика Британія та Німеччина

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться в штаб-квартирі НАТО у середу, 15 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАТО.

Зазначається, що зустріч скликають Велика Британія та Німеччина. Порядок денний зустрічі не наведено. Засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться у жовтні, стане 31-м за рахунком.

Раніше засідання анонсував міністр оборони України Денис Шмигаль. Він повідомляв, що воно стане майданчиком для ухвалення рішень, спрямованих на зміцнення української армії та продовження міжнародної підтримки, додав Шмигаль.

За підсумками попереднього «Рамштайну», Німеччина погодилась закупити для України далекобійні ударні дрони, а міністр оборони України Шмигаль наголосив на потребі посилення систем ППО Patriot перед зимою. Засідання проходило в гібридному форматі, до нього долучилися міністри оборони Британії Джон Гіллі, Німеччини Боріс Пісторіус та України Денис Шмигаль. У підсумку Шмигаль повідомив, що ключове завдання України – реалізація спільних ініціатив із партнерами, зокрема Purl.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кремлівський очільник Володимир Путін прагне захопити всю Україну, але розуміє, що не зможе. За словами Рютте, війна, ймовірно, закінчиться переговорами з гарантіями безпеки для Києва.

До слова, Північноатлантичний альянс (НАТО) оголосив про посилення своєї місії в Балтійському морі. Це рішення є безпосередньою відповіддю на інциденти з вторгненням безпілотників, які були зафіксовані вночі над військовими об'єктами на території Данії.