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В листопаді на дорогах України встановлять обмеження швидкості та нові знаки

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В листопаді на дорогах України встановлять обмеження швидкості та нові знаки
З листопада на дорогах діятиме обмеження швидкості руху
фото з відкритих джерел

З 1 листопада на всіх дорогах України зміниться обмеження швидкості руху

З 1 листопада 2024 року в усіх містах України зміняться правила щодо обмеження швидкості на дорогах. Максимальна дозволена швидкість руху становитиме 50 км/год. Про це під час телемарафону повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Він підкреслив, що правила дорожнього руху в Україні залишаються незмінними. Просто вступають в дію норми «зимового періоду», коли рівень небезпеки для всіх учасників руху зростає.

У зв'язку з цими змінами, на тих ділянках доріг у деяких містах України, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінять на нові, які обмежуватимуть швидкість до 50 км/год.

«У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості – 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху», – пояснив Білошицький. 

Також 1 жовтня Кабінет міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої  для укладання договору купівлі-продажу автомобіля тепер потрібно обов'язково подавати документ, який підтверджує вартість транспортного засобу. Це прибере можливість оцінки авто зі слів продавця та ліквідує схему мінімізації сплати податків під час купівлі-продажу.

Нгадаємо, в Україні набули чинності нові положення Правил дорожнього руху. Згідно з ними, ближнє світло фар за містом залишилось обов’язковим і після 1 травня. Відповідні зміни до ПДР були внесені постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

До слова, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) поліцейські винесли понад 10 млн постанов, з яких було виконано – 89% та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн. 

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Теги: Олексій Білошицький безпека правила обмеження дороги ПДР Україна

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