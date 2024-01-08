Чого чекати, якщо Конгрес США не ухвалить допомогу для України? Кулеба дав відповідь

За словами Кулеби, Україна продовжуватиме боротися з тими ресурсами, які є

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що Україна продовжить чинити опір, навіть якщо Конгрес США так і не домовиться про додаткове фінансування підтримки. Про це він розповів в інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

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«Ми продовжимо боротися з тими ресурсами, які у нас є. Для світу на кону демократія, безпека і процвітання. Для України ж питання стоїть про саме існування як держави», – сказав міністр.

Кулеба зазначив, що якщо підтримку зараз вирішать призупинити чи затримати, то Росія через брак ресурсів може почати здобувати успіхи на фронті і проривати лінії.

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Міністр закордонних справ додав, що вважає недалекоглядним підхід політичних сил у будь-якій державі, які перетворюють тему війни Росії проти України на предмет внутрішніх дебатів, адже фактично йдеться про війну не лише проти України, а проти всього демократичного світу.

«Якщо Росія здобуде перевагу, якщо політичний стиль РФ стане домінантним – більше не буде справжніх виборів і не буде справжньої демократії. Це явно не те, чого хочуть ці політики. Поразка Росії в Україні – у найкращих стратегічних інтересах держав Європи, Америки та інших регіонів світу. Україна має бути темою, що об’єднує, а не роз’єднує», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба пояснив, чому Заходу вигідно допомагати Україні якнайшвидше.

Раніше Кулеба заявив, що США зменшать допомогу Україні лише тоді, коли країна буде здатна обійтися без цієї підтримки, однак цього не станеться у 2024 році.

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Як повідомлялося, Конгрес США може затвердити фінансування для України до лютого, якщо Білий дім «серйозно підійде» до питання захисту кордонів США.

До слова, міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.