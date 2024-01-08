Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чого чекати, якщо Конгрес США не ухвалить допомогу для України? Кулеба дав відповідь

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чого чекати, якщо Конгрес США не ухвалить допомогу для України? Кулеба дав відповідь
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото: PAP

За словами Кулеби, Україна продовжуватиме боротися з тими ресурсами, які є

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що Україна продовжить чинити опір, навіть якщо Конгрес США так і не домовиться про додаткове фінансування підтримки. Про це він розповів в інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

«Ми продовжимо боротися з тими ресурсами, які у нас є. Для світу на кону демократія, безпека і процвітання. Для України ж питання стоїть про саме існування як держави», – сказав міністр. 

Кулеба зазначив, що якщо підтримку зараз вирішать призупинити чи затримати, то Росія через брак ресурсів може почати здобувати успіхи на фронті і проривати лінії.

Міністр закордонних справ додав, що вважає недалекоглядним підхід політичних сил у будь-якій державі, які перетворюють тему війни Росії проти України на предмет внутрішніх дебатів, адже фактично йдеться про війну не лише проти України, а проти всього демократичного світу. 

«Якщо Росія здобуде перевагу, якщо політичний стиль РФ стане домінантним – більше не буде справжніх виборів і не буде справжньої демократії. Це явно не те, чого хочуть ці політики. Поразка Росії в Україні – у найкращих стратегічних інтересах держав Європи, Америки та інших регіонів світу. Україна має бути темою, що об’єднує, а не роз’єднує», – сказав Кулеба. 

Нагадаємо, Кулеба пояснив, чому Заходу вигідно допомагати Україні якнайшвидше. 

Раніше Кулеба заявив, що США зменшать допомогу Україні лише тоді, коли країна буде здатна обійтися без цієї підтримки, однак цього не станеться у 2024 році.

Як повідомлялося, Конгрес США може затвердити фінансування для України до лютого, якщо Білий дім «серйозно підійде» до питання захисту кордонів США. 

До слова, міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

Теги: США Дмитро Кулеба фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38,8 млрд
Cитуація в економіці. Що є основним джерелом фінансування державного бюджету України
13 грудня, 2023, 17:42
Російський диктатор покладає надії на переобрання Трампа президентом США
Путін чекатиме на перемогу ... свою і Трампа
9 грудня, 2023, 06:44
«Чи ми зупинимося? Звісно, що ні. Те саме повторимо для сухопутних військ, повітряних сил, морської піхоти – усіх воїнів, яким потрібна техніка для нашої перемоги»
«Європейська солідарність» показала, на що витрачає державне фінансування (фото)
14 грудня, 2023, 15:04
Переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються «в правильному напрямку»
Білий дім повідомив про хід переговорів з республіканцями щодо допомоги Україні
21 грудня, 2023, 04:51
Міністерство фінансів України заявило, що на 2024 рік потребує $37,3 млрд зовнішньої допомоги
Шмигаль скликає екстрену нараду через «невизначеність» бюджету – Bloomberg
28 грудня, 2023, 21:45
Джон Кірбі
Коли США оголосять новий пакет допомоги Україні? Прогноз Білого дому
11 грудня, 2023, 20:56
Кулеба заявив, що Україна отримала від Угорщини перший непублічний і офіційний сигнал, який свідчить про відкриття «вікна можливостей
Угорщина більше не перешкода на шляху членства України в ЄС – Кулеба
12 грудня, 2023, 18:38
Директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер
МВФ повідомив, чи допоможе покривати видатки України на війну та мобілізацію
29 грудня, 2023, 02:40
Україна отримуватиме допомогу у 2024 році
Що буде з фінансовою допомогою для України в 2024 році: прогноз Financial Times
1 сiчня, 05:29

Політика

Чого чекати, якщо Конгрес США не ухвалить допомогу для України? Кулеба дав відповідь
Чого чекати, якщо Конгрес США не ухвалить допомогу для України? Кулеба дав відповідь
Зеленський обрав склад делегації, яка обговорюватиме гарантії безпеки України
Зеленський обрав склад делегації, яка обговорюватиме гарантії безпеки України
Росіяни групами здаються в полон: деталі від ЗСУ
Росіяни групами здаються в полон: деталі від ЗСУ
Кулеба відповів, чи є можливою зустріч Зеленського та Орбана
Кулеба відповів, чи є можливою зустріч Зеленського та Орбана
«Цей місяць буде насиченим»: Зеленський повідомив про роботу з міжнародними партнерами
«Цей місяць буде насиченим»: Зеленський повідомив про роботу з міжнародними партнерами
Кулеба пояснив, чому Заходу вигідно допомагати Україні якнайшвидше
Кулеба пояснив, чому Заходу вигідно допомагати Україні якнайшвидше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш
43K
Разумков зареєстрував законопроєкт щодо посилення мобілізації: що пропонує нардеп
40K
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки
33K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
20K
Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону
14K
Мобілізація. Відповіді на поширені запитання

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua