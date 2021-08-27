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    Євросоюз відновлює коронавірусні обмеження на в’їзд для США та ще п'яти країн

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    Окрім США, обмеження ЄС торкнуться Ізраїлю, Лівану, Північної Македонії, Косово та Чорногорії - Євросоюз відновлює коронавірусні обмеження на в’їзд для США та ще п'яти країн
    Окрім США, обмеження ЄС торкнуться Ізраїлю, Лівану, Північної Македонії, Косово та Чорногорії
    Фото з відкритих джерел

    Остаточної чинності рішення ЄС може набути вже в понеділок

    Європейський Союз цієї п’ятниці запустив процес відновлення коронавірусних обмежень (карантин, обов’язкові тести) для невакцинованих громадян США та ще п’яти держав. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів.

    Так, окрім США, мова йде про Ізраїль, Ліван, Північну Македонію, Косово та Чорногорію.

    Остаточної чинності таке рішення ЄС має набути вже в понеділок – 30 серпня. Але за умову, що жодна з держав-членів ЄС не заблокує його.

    Раніше глава МОЗ назвав термін продовження карантину в Україні. Віктор Ляшко заявив, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

    Крім того, головний санлікар відреагував на чутки про вересневий локдаун.

    Натомість українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19.

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    Теги: ЄС США Ізраїль Чорногорія Косово карантин кордон Ліван
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    Євросоюз відновлює коронавірусні обмеження на в’їзд для США та ще п'яти країн