Головна Світ Політика
search button user button menu button

Не вказуйте президенту України, що робити – Сибіга відповів угорському міністру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Не вказуйте президенту України, що робити – Сибіга відповів угорському міністру
колаж: glavcom.ua

Сибіга відповів Сійярто в «угорському стилі»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів главі угорського МЗС Петру Сійярто на його словами, про нібито погрози президента України Володимира Зеленського у бік Будапешту, передає «Главком» з посиланням на допис Сибіги.

«Я відповім по-угорськи. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи», написав Сибіга.

Не вказуйте президенту України, що робити – Сибіга відповів угорському міністру фото 1

Після цього Сійярто ще раз відповів Сибізі: «Припиніть атакувати нашу енергетичну безпеку! Це не наша війна!».

Не вказуйте президенту України, що робити – Сибіга відповів угорському міністру фото 2

Зауважимо, під час прессконференції президент України Володимир Зеленський обіграв слово дружба: «Ми завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але тепер існування «Дружби» залежить від позиції Будапешта», ймовірно, маючи на увазі саме нафтопровід Дружба. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто не зрозумів іронії президента та різко вийшов з заявою.

«Володимир Зеленський використав національне свято України, щоб погрожувати Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Ми розглядаємо суверенітет і територіальну цілісність як фундаментальні цінності міжнародної політики. Саме тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної країни та очікуємо того ж у відповідь. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання.

Атака на енергетичну безпеку – це атака на суверенітет. Війна, до якої Угорщина не має жодного стосунку, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні напади на нашу енергетичну безпеку!», – написав угорський міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на скаргу Угорщини.

«Пітере, ти маєш від нас стільки солідарності, скільки ми маємо її від тебе», – пише Сікорський.

До слова, глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн. 

Нагадаємо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Як повідомлялося, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії. 

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга погрози Сійярто Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр бідкається, що Угорщина знову без російської нафти
Сійярто повідомив, за скільки часу вдасться відновити «Дружбу»
22 серпня, 19:07
Дональд Трамп нібито відповів на звернення Орбана
Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба»
22 серпня, 15:04
Сибіга: Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці
Переговори з Росією матимуть сенс після припинення вогню – Сибіга
15 серпня, 04:38
Сибіга прокоментував заяву Трампа про територіальні поступки
РФ не має бути винагороджена. Сибіга відповів на пропозицію Трампа
9 серпня, 12:20
Медведєв знову пішов погрозами
Медведєв знову взявся залякувати Захід після зняття мораторію на розгортання ракет
4 серпня, 23:33
Сибіга наголосив, що потрібний санкційний тиск на РФ
Сибіга пояснив, як треба тиснути на Росію: три пункти
1 серпня, 18:59
Орбан: Він – обраний народом президент України. Я завжди прагну діяти відповідно до належного рівня, що важливо для побудови добрих відносин
Орбан раптово висловив повагу до Зеленського
30 липня, 23:48
Політик наголосив, що новий бюджет передбачає «мільярди євро для України»
«Побудований на логіці війни». Орбан розкритикував семирічний бюджет Євросоюзу
28 липня, 08:33
Люди зібралися навколо обвуглених залишків згорілого автомобіля після смертельного нападу в Команді, провінція Ітурі на сході Конго
Бойовики «Ісламської держави» вбили десятки людей у католицькій церкві в Конго
28 липня, 05:02

Політика

Келлог в День Незалежності України написав послання Трампу
Келлог в День Незалежності України написав послання Трампу
Не вказуйте президенту України, що робити – Сибіга відповів угорському міністру
Не вказуйте президенту України, що робити – Сибіга відповів угорському міністру
Ейфелева вежа у Франції засяяла жовто-синіми кольорами до Дня Незалежності України
Ейфелева вежа у Франції засяяла жовто-синіми кольорами до Дня Незалежності України
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
США зупинили постачання зброї Україні? Центр протидії дезінформації зробив заяву
США зупинили постачання зброї Україні? Центр протидії дезінформації зробив заяву
Венс розповів, на які поступки у переговорному процесі пішла Росія
Венс розповів, на які поступки у переговорному процесі пішла Росія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
66K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
8656
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
6872
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
4097
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua