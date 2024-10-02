Туреччина може стати наступною ціллю Ізраїлю – Ердоган

Президент Туреччини звинуватив Ізраїль у геноциді в Газі та попередив про наслідки операції в Лівані

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган припустив ймовірність того, що наступною метою атак Ізраїлю після Гази та Лівану можуть стати «турецькі землі». Про це пише TRT.

Президент Туреччини виступив із різкою пересторогою на адресу Ізраїлю на церемонії відкриття 3-го законодавчого року 28-го скликання Великих національних зборів (парламенту) Туреччини.

«Говорю відкрито: після Палестини та Лівану землі нашої Батьківщини стануть тим місцем, на яке зверне свій погляд ізраїльська адміністрація, оперуючи оманливою ідеєю «землі обітованої». Окупація, терор та агресія вже біля нашого порога. Перед нами не держава, пов'язана законом, а банда вбивць, яка живиться кров'ю та розжиріла від окупації», – заявив турецький лідер.

За його словами, в той час, як Ізраїль здійснює геноцид у Газі та терористичні атаки в Лівані, він одночасно намагається всілякими провокаціями втягнути у свій вогонь країни регіону.

Ердоган також звинуватив Ізраїль у спробах поширити конфлікт. «Ізраїль, проводячи військову операцію в Газі і здійснюючи удари по території Лівану, одночасно вживає різних провокаційних дій, щоб залучити інші країни регіону до конфлікту», – зазначив глава Туреччини.

Ердоган наголосив на готовності Туреччини протистояти загрозам. «Агресія Ізраїлю торкається і Туреччини. Ми протистоятимемо цьому державному тероризму всіма доступними засобами заради нашої Батьківщини, нашого народу та нашої незалежності», – наголосив Ердоган.

Нагадаємо, Туреччина «без поспіху» розглядатиме питання вступу України до НАТО. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За словами президента Туреччини, США та інші країни НАТО «не хочуть, щоб Україна була державою-членом».