Україна відреагувала на інцидент із дроном у Греції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
За словами речника МЗС, українська сторона не має інформації про походження знайденого дрона
фото: ekathimerini.com

Київ готовий співпрацювати з грецькою стороною для з’ясування всіх обставин інциденту

Наразі немає жодних доказів того, що безпілотний катер, виявлений минулого тижня біля берегів Греції, пов’язаний з українськими операторами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, якого цитує «Укрінформ».

За словами Тихого, українська сторона не має інформації щодо походження знайденого дрона. «Немає жодних свідчень про його приналежність до українських операторів морських дронів», – наголосив речник МЗС.

Посадовець також додав, що Україна готова співпрацювати з грецькою стороною для з’ясування всіх обставин інциденту, якщо Афіни звернуться з відповідними запитами. Раніше повідомлялося, що влада Греції активізувала розслідування після виявлення у водах біля західного узбережжя країни дрона з вибухівкою.

Нагадаємо, поблизу берегів грецького острова Лефкада в Іонічному морі було виявлено безпілотний морський апарат Magura V3, який був оснащений детонаторами, але не мав вибухівки. Чорний морський дрон помітили рибалки біля мису Дукато всередині прибережної печери. Двигун апарата на момент виявлення все ще працював. Судно було оснащене сучасними антенами та системами зв’язку.

Як повідомлялося, рибалки відбуксирували знахідку до порту Василікі та передали її Береговій охороні Греції. Через наявність детонаторів до операції залучили спеціалістів з розмінування, проте перевірка показала відсутність вибухового заряду.

Раніше повідомлялося, що українські морські дрони Magura V5 продемонстрували приголомшливу ефективність на міжнародних навчаннях НАТО Repmus 24, що проходили біля узбережжя Португалії. Під час моделювання бойової ситуації українські безпілотники змогли «потопити» великий ворожий корабель, роль якого виконував сучасний фрегат однієї з країн Альянсу. Метою навчань було максимально реалістичне випробування нових технологій. Тобто в умовах, де якомога ближче до реальності імітуються радіоперешкоди, акустична розвідка та збройний опір.

Тимошенко: Справа проти мене розсипається на очах
Україна ввела санкції проти росіян, які живлять військово-промисловий комплекс РФ
«Ближче до результату, ніж будь-коли». Зеленський розповів про зустріч антибалістичної коаліції
«Росіяни влаштували сафарі проти людей». Зеленський доручив посилити захист Херсона
