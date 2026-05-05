Росія вивезла майже 27 тис. тонн зерна: Україна звернулась до Єгипту

Сибіга: Єгипет вже вчетверте приймає зерно, вкрадене Росією з окупованих територій

Незважаючи на офіційний запит про правову допомогу, поданий Генеральним прокурором України до Міністерства юстиції Єгипту, судно ASOMATOS отримало дозвіл на розвантаження майже 27 тис. тонн викраденої пшениці в порту Абу-Кір. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у публікації на платформі X, інформує «Главком».

Четвертий випадок з квітня

За словами міністра, це вже четвертий подібний інцидент в єгипетських портах з квітня поточного року. Особливою цинічністю, наголосив Сибіга, ситуацію робить те, що розвантаження відбулося попри юридичне звернення, подане лише п'ять днів тому: Генеральний прокурор направив до Єгипту офіційний запит щодо незаконного вантажу, надавши всі необхідні дані та правові підстави для арешту судна й його вмісту. Збіжжя було експортовано підсанкційним «Агро-Фрегатом» через окупований Крим.

«Попри неодноразові попередження, судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Абу-Кірі», – написав Сибіга.

Нагадування про Голодомор і вимога дотримуватись права

Міністр наголосив, що Україна роками була надійним гарантом продовольчої безпеки Єгипту, і висловив нерозуміння того, чому єгипетські партнери продовжують приймати викрадене зерно. Сибіга також нагадав Єгипту та іншим країнам, що Україна пережила геноцид голодом, коли Москва відбирала збіжжя в українського народу.

«Тепер, коли Москва знову краде наше зерно, це викликає найгірші спогади», – написав глава МЗС.

Міністр закликав єгипетських партнерів дотримуватися міжнародного права, власних обіцянок і принципів двосторонніх відносин. За його словами, мародерство – це не торгівля, а співучасть, що підживлює подальшу агресію.



Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі заявив, що Каїр більше не прийматиме зерно, вивезене Росією з тимчасово окупованих територій України. Уже після цієї обіцянки ASOMATOS розвантажився в єгипетському порту вчетверте.

До слова, за даними МЗС, з січня по квітень 2026 року 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 прямих рейсів із закритих портів на окупованих територіях до третіх країн. Сибіга повідомляв, що за цей час з окупованих українських портів вивезено понад 850 тис. тонн зерна, понад половину – з одного лише Севастополя.