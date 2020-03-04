Очільниця МОЗ вважає, що розмови про її відставку – підступи противників медреформи



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Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька Фото з відкритих джерел

«Не в інтересах країни розбалансовувати МОЗ» – сказала Зоряна Скалецька

Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька вважає, що закиди політиків щодо її відставки завжди можуть бути для того, щоб розбалансувати країну.

Про це Зоряна Скалецька сказала в інтерв’ю «Главкому».

«Врахуйте: зміни, які будуть впроваджені з першого квітня, мають на меті мінімізувати вплив окремих фізичних осіб та індивідуальних рішень на процес надання медичної допомоги. Багатьом це може не подобатися», – зазначила Скалецька.

Очільниця МО підкреслила, що розбалансування МОЗ – це точно не в інтересах країни. «Наша діяльність впродовж цього і наступних місяців була і буде інтенсивна, і люди відчують позитивні зміни: можна буде отримати медичну допомогу, не ідучи до приватних діагностичних клінік. Наразі ж потрібно активно моніторити, щоб усі виконували свої функції», – сказала міністерка.

На її думку, зацікавлені особи хочуть надалі тримати людей без нормального доступу до медичної допомоги, щоб люди продовжували витрачати свої власні кошти на лікування.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський в середу, 4 березня, відвідає Нові Санжаи Полтавської області, де може оголосити про відставку міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької. Про це у вівторок, 3 березня, сказав депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський.

20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Зоряна Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю. Глава МОЗ закликала українське суспільство переглянути своє ставлення до людей, які були евакуйовані з Китаю.

Народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін різко розкритикував рішення міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької залишитися в обсервації у Нових Санажарах.