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Скандал із оформленням інвалідності: Олійника звільнено з посади керівника прокуратури Хмельниччини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скандал із оформленням інвалідності: Олійника звільнено з посади керівника прокуратури Хмельниччини
Службове розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває
фото з відкритих джерел

Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням

Олексій Олійник більше не обіймає посаду керівника прокуратури Хмельниччини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

Повідомляється що наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.

У Генпрокуратурі зазначили, що проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває.

«Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Однак, Олійник заперечив звинувачення та заявив, що має проблеми із здоров'ям. Він заявив, що має  проблеми зі здоров’ям, бо ще у  2005 році отримав травму на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Олексій Олійник наголосив, що законодавство не забороняє працювати людині з інвалідністю в прокуратурі. Він додав, що журналіст спотворив інформацію про нього.

Олійник також прокоментував інформацію щодо групи інвалідності в інших працівників прокуратури: «Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки».

Раніше повідомлялося, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. 

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Теги: Хмельниччина Хмельницкий Юрій Бутусов мобілізація розслідування прокурор корупція в Україні

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