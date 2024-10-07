Голову Хмельницького МСЕК буде виключено зі складу депутатів облради

Раніше суд відправив Крупу під варту на 60 діб із можливістю внесення застави

«Слуга народу» запустила процедуру імперативного мандата щодо керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Про це повідомляє пресслужба політичної партії.

Так, Крупу буде виключено зі складу депутатів обласної ради. «Тетяна Крупа не є і не була членом партії «Слуга народу», а під час зборів політсили її було виключено з фракції «Слуги народу» в Хмельницькій облраді», – йдеться в повідомленні.

Імперативний мандат – правило, згідно з яким депутат представницького органу влади зв'язаний наказами виборців і протягом усієї своєї діяльності відповідальний перед ними. При цьому законодавчо закріплена можливість дострокового відкликання депутатів, що не виправдали довіри виборців.

Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

фото: ДБР

Стало відомо, що Офіс генерального прокурора просить суд арештувати підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради от партії «Слуга народу» Тетяну Крупу.

До слова, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.