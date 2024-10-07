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Голову Хмельницького МСЕК буде виключено зі складу депутатів облради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Голову Хмельницького МСЕК буде виключено зі складу депутатів облради
Тетяна Крупа під час засідання обласної ради
фото: Facebook/Тетяна Крупа

Раніше суд відправив Крупу під варту на 60 діб із можливістю внесення застави

«Слуга народу» запустила процедуру імперативного мандата щодо керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Про це повідомляє пресслужба політичної партії.

Так, Крупу буде виключено зі складу депутатів обласної ради. «Тетяна Крупа не є і не була членом партії «Слуга народу», а під час зборів політсили її було виключено з фракції «Слуги народу» в Хмельницькій облраді», – йдеться в повідомленні.

Імперативний мандат – правило, згідно з яким депутат представницького органу влади зв'язаний наказами виборців і протягом усієї своєї діяльності відповідальний перед ними. При цьому законодавчо закріплена можливість дострокового відкликання депутатів, що не виправдали довіри виборців.

Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

Голову Хмельницького МСЕК буде виключено зі складу депутатів облради фото 1
фото: ДБР

Стало відомо, що Офіс генерального прокурора просить суд арештувати підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради от партії «Слуга народу» Тетяну Крупу. 

До слова, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

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Теги: депутат Хмельниччина Хмельницкий партія Слуга народу

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