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«Слуга» Касай, якого пов’язують із «Мотор Січчю», досі є членом комітету з нацбезпеки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Слуга» Касай, якого пов’язують із «Мотор Січчю», досі є членом комітету з нацбезпеки
Нардеп Геннадій Касай та колишній президент «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв
фото з відкритих джерел

Нардеп Геннадій Касай досі має допуск до державної таємниці

Геннадій Касай, який був обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу» за виборчим округом №74, на момент виборів працював гендиректором спорткомплексу ПАТ «Мотор Січ» – підприємства, президентом і генеральним конструктором якого був В'ячеслав Богуслаєв. Після цього радники Богуслаєва стали помічниками Геннадія Касая у Верховній Раді. Про це повідомляє журналістка Тетяна Ніколаєнко. 

«Є тема про яку всі забули. Це присутність у комітеті (Верховної Ради з нацбезпеки, – «Главком») Геннадія Касая, який пов'язаний з Богуслаєвим і чий брат фігурує на записах правоохоронців, які були оприлюднені «Схемами», – зазначає журналістка.

Ніколаєнко нагадала, що тиждень тому СБУ повідомило, що Богуслаєв навмисно заблокував у квітні минулого року продаж ГУР МО гелікоптера МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті. 

На записах «Схем» є фрагмент розмови Богуслаєва з Павлом Касаєм, директором з маркетингу та торгівлі «Мотор Січі» та керівником дочірньої компанії цієї корпорації «Вертольоти МСБ», братом члена комітету нацбезпеки Геннадія Касая.

Розмова Касая та Богуслаєва датована 27 липня 2022 року.

– Сьогодні завезти і відвантажити «девʼятку» – теж проблема? – запитав Богуслаєв в Касая.

– Поки ні, але буде проблема, – відповів Касай.

– Ну, в нас просять нові «девʼятки», ми нічого не відповідаємо.

– Так, тому що, Вʼячеславе Саничу, туди боязко, так, як вони просять. Ось зараз прийшов до нас лист по цій «девʼятці», яку знайшли на збитому гелікоптері. Дайте все: контракт, кому відвантажували, коли відвантажували. За ними зараз ходять, за «девʼятками». Їх же знайшли в гелікоптері. Тільки через це їх не даємо. 

«Девʼятка» – це неофіційна назва моделі українського двигуна АІ-9, встановленого на ударному російському гелікоптері Ка-52. Її виявили на збитому російському гвинтокрилі. 

«Зараз по всім цим епізодам проходять допити та обшуки, а брат фігуранта справи продовжує сидіти в комітеті нацбезпеки», – констатує Ніколаєнко. 

До того ж, Геннадій Касай і досі має допуск до державної таємниці.

Нагадаємо, що раніше СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі. . 

Нещодавно виявилося, що на ворога працював і інженер «Мотор Січі».

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Теги: розслідування Мотор Січ

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