  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Слуга народу» назвав фейком інформацію про нові навчання нардепів у Трускавці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У 2019 році депутати &laquo;Слуги народу&raquo; вже проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці - «Слуга народу» назвав фейком інформацію про нові навчання нардепів у Трускавці
    У 2019 році депутати «Слуги народу» вже проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці
    фото: lb.ua

    За словами Радуцького, його колеги, почувши про навчання, здивувалися такій інформації

    Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцький спростував новини про намір президента Володимира Зеленського провести новий тренінг нардепів-«слуг» у Трускавці. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «А хто вам сказав, що він (президент Володимир Зеленський, – ред.) повинен зібрати? А я не знав, що «Українська правда» – це вже офіційний орган президента України. Я – член політради партії «Слуга народу», і я вперше про це чую. Я не можу вам коментувати те, чого не існує. Перебуваючи в політраді партії, як ви вважаєте, якби це обговорювалося, я б знав?», – відповів Радуцький на питання про навчання нардепів у Трускавці в умовах карантину.

    За словами Радуцького, його колеги, почувши про це, теж здивувалися такій інформації.

    «Вони (нардепи від «Слуги народу», – ред.) сміються і кажуть, коли ми в Трускавець їдемо? Ніхто про це не чув», – підсумував депутат.

    Нагадаємо, сьогодні джерела видання УП повідомили, що Володимир Зеленський удруге з 2019 року ініціює навчання депутатів «Слуги народу» у Трускавці. Зустріч начебто триватиме з 2 по 5 жовтня.

    Як відомо, з 29 липня по 4 серпня 2019 року депутати «Слуги народу» проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці за участю викладачів Київської школи економіки.

    Як казали самі депутати, навчання були покликані «сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами».

    Читайте також матеріали:
    Теги: депутат партії політика Володимир Зеленський навчання партія Слуга народу Михайло Радуцький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуга народу» назвав фейком інформацію про нові навчання нардепів у Трускавці