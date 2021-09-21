«Слуга народу» назвав фейком інформацію про нові навчання нардепів у Трускавці

У 2019 році депутати «Слуги народу» вже проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці

За словами Радуцького, його колеги, почувши про навчання, здивувалися такій інформації

Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцький спростував новини про намір президента Володимира Зеленського провести новий тренінг нардепів-«слуг» у Трускавці. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«А хто вам сказав, що він (президент Володимир Зеленський, – ред.) повинен зібрати? А я не знав, що «Українська правда» – це вже офіційний орган президента України. Я – член політради партії «Слуга народу», і я вперше про це чую. Я не можу вам коментувати те, чого не існує. Перебуваючи в політраді партії, як ви вважаєте, якби це обговорювалося, я б знав?», – відповів Радуцький на питання про навчання нардепів у Трускавці в умовах карантину.

За словами Радуцького, його колеги, почувши про це, теж здивувалися такій інформації.

«Вони (нардепи від «Слуги народу», – ред.) сміються і кажуть, коли ми в Трускавець їдемо? Ніхто про це не чув», – підсумував депутат.

Нагадаємо, сьогодні джерела видання УП повідомили, що Володимир Зеленський удруге з 2019 року ініціює навчання депутатів «Слуги народу» у Трускавці. Зустріч начебто триватиме з 2 по 5 жовтня.

Як відомо, з 29 липня по 4 серпня 2019 року депутати «Слуги народу» проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці за участю викладачів Київської школи економіки.

Як казали самі депутати, навчання були покликані «сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами».