«Слуга народу» розповів, чому пошкодував грошей на Інститут національної пам'яті

У проєкті бюджету на 2022 рік закладене збільшення фінансування інституту на 128%

Гетманцева обурило заплановане збільшення видатків на Інститут національної пам'яті до 167 млн грн

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев розкритикував збільшення фінансування Українського інституту національної пам'яті, яке закладене в проєкті Державного бюджету на 2022 рік. Свою позицію політик висловив в ефірі передачі «Мокрик По Живому» на телеканалі «Громадське».

Гетманцева обурило заплановане збільшення видатків на Інститут національної пам'яті до 167 млн грн.

«Ми декларували зменшення витрат на державний апарат. Якщо на один з інститутів ми витрачаємо на 128% більше, для цього, щонайменше, потрібне обґрунтування», – сказав депутат.

«Зменшується фінансування Офісу президента, зменшується фінансування Верховної Ради, не набагато, але зменшується фінансування міністерства внутрішніх справ, а тут такі витрати», – додав Гетманцев.

Додамо, що Рада 21 вересня почала розглядати Держбюджет–2022.

15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.