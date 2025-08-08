Головна Країна Політика
«Чекайте обратку»: керівники НАБУ і САП розповіли про тиск на антикорупційні органи

Олексій Руденко
Олексій Руденко
Олександр Клименко (САП) та Семен Кривонос (НАБУ) розповідають про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року
Детективи, розслідуючи корупцію в органах влади, можуть зіштовхнутися з тиском на них

Під час зустрічі з журналістами в українському Медіа Центрі директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко розповіли про тиск на органи, які вони очолюють.

Директор НАБУ, розповідаючи про обшук, який на підставі ухвали проводили детективи у одного з правоохоронців-фігурантів корупційної справи, звернув увагу на його реакцію.
 «Обшукуємо правоохоронця, він почав скалитись і каже «чекайте обратку», – зазначив Семен Кривонос. 

Він пообіцяв фіксувати подібні випадки, які відбуваються під час слідчих дій на підставі ухвал, та надсилати керівникам правоохоронних органів.

Детективи, розслідуючи корупцію в органах влади, можуть зіткнутися з тиском, але це втручання в діяльність працівника правоохоронних органів, що є кримінальним злочином, наголосив директор НАБУ.

Водночас він підкреслив, що завуальований тиск на НАБУ і САП ніколи не припинявся, а наступним кроком, на його думку, може бути пряма атака на керівників антикорупційних органів.

Нагадаємо, Семен Кривонос розповів, що народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна.

«Главком» писав, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства юстиції.

Політика

