Соратник Порошенка розхвалив Зеленського за особливий талант

Луценко: «Я не приховую, що дуже критично ставився до дій Зеленського...»

Від початку війни президент України Володимир Зеленський зайняв адекватну позицію і дуже добре робить те, що вміє краще за усіх у цій країні. А саме – подає людям сигнали готовності битися до перемоги. Про це Луценко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Луценко зазначив, що критично ставився до дій Зеленського на посаді президента, але його ставлення до глави держави змінилося після 24 лютого. Проте Луценко досі вважає, що підготовка до цієї війни була неадекватною.

«Звісно, змінилося, бо все навколо змінилося. Я не приховую, що дуже критично ставився до дій Зеленського на посаді президента до початку війни і зараз також вважаю, що підготовка до цієї війни була, м’яко кажучи, неадекватною. Той, хто сумнівається у цьому, хай поставить собі питання – якщо вони знали про війну наперед, то чому, наприклад, не була розморожена програма виробництва ракет? Бо українська «Вільха» б’є на 60 км, а «Вільха-М» – на 120 км», – заявив Луценко.

Він зазначив, що українська влада вимагає зараз у західних союзників те, що Україна могла би виготовити сама.

«10% програми будівництва доріг могли би дати тисячу українських або західних далекобійних гаубиць зі снарядами. Чому була заморожена програма з виробництва «Нептунів», на місце яких тепер заходять британські «Гарпуни»? Чому не літають наші безпілотники, а на їхнє місце заходять «Байрактари»? І невже не можна було перенести завод з виробництва «Стугн» з міста Овруч, яке знаходиться за 30 км від білоруського кордону?» – вважає колишній генпрокурор України.

Проте Луценко визнав, що з 24 лютого Зеленський дуже добре робить те, що вміє краще за усіх у цій країні. «А саме – подає людям сигнали готовності битися до перемоги», – уточнив він.

Луценко назвав єдину претензію до Зеленського. «Війна змела багато непотрібного і у суспільстві, і у політиці. І в Офісі президента також відбулася ця чистка. До війни Зеленський хотів керувати усім – і посадками дерев, і університетами... Війна це все вичистила і показала, що за Конституцією він – верховний головнокомандувач і головний дипломат країни. Саме у цих сферах у мене до нього претензій майже немає. Єдина моя претензія полягає у тому, що він не почистив своє оточення, яке захопилося дерибаном і проігнорувало підготовку до війни», – резюмував колишній генпрокурор України.

Раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону ТРО розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.

Крім того, Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

Також колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні навчився готувати плов.

Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.