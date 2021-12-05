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    Соратник Путіна пояснив, звідки західна преса взяла «план нападу на Україну»

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    Російський сенатор прокоментував опублікований німецьким виданням план вторгнення Росії до України - Соратник Путіна пояснив, звідки західна преса взяла «план нападу на Україну»

    Російський сенатор прокоментував опублікований німецьким виданням план вторгнення Росії до України

    Фото: Bild

    Олексій Пушков вважає, що західні ЗМІ «нагнітають», коли пишуть про можливий напад Росії на Україну

    Російський сенатор Олексій Пушков відреагував на появу в німецькому виданні Bild плану нападу Росії на Україну. Про це він написав у своєму Telegram.

    «В американських і німецьких журналістів давно сверблять руки – дуже вже повоювати з Росією хочеться. Мало їм Іраку, Афганістану, Лівії, Сирії. При цьому вони відображають настрої у найвищих кабінетах низки країн НАТО: «Треба поставити росіян на місце!», – зазначив він.

    Політик вважає, що такими публікаціями «готується необхідна для агресії атмосфера». За його словами, подібне «нагнітання у західних ЗМІ» відбувалося «перед вторгненнями до Іраку та Лівії».

    Нагадаємо, що інформацію про плани Путіна щодо повномасштабного наступу на Україну та напрямки можливих атак оприлюднило німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела серед високопосадовців.

    За інформацією, план-максимум Росії щодо війни проти України «лежить у скриньці, а Путін ще не вирішив, чи буде він реалізований». Однак перекидання військ, починаючи з квітня 2021 року, засвідчило, що Кремль, ймовірно, схиляється до реалізації планів нападу.

    Представник служби безпеки повідомив виданню, що у випадку наказу Путіна російська армія може одночасно атакувати із північного Криму, через окуповані території, на сході та з півночі.

    Видання пише, що ця атака може статися наприкінці січня – на початку лютого, якщо Україна та НАТО не виконають вимоги президента Росія.

    Водночас інші інсайдери Альянсу вважають, що напад може відбутися в три етапи. А кожна фаза може бути останньою в операції, якщо Захід під впливом вторгнення змінить свої погляди.

    Високопоставлений офіцер західної розвідки розповів, що під час першого етапу Путін планує захопити південь України, «щоб забезпечити постачання до Криму, а також відрізати Україну від моря».

    Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

    У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

    Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

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    Теги: Росія США НАТО Міноборони армія війна Путін напад Bild Україна окуповані території
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    Соратник Путіна пояснив, звідки західна преса взяла «план нападу на Україну»