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Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною
Угода зокрема передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Домовленість про зону вільної торгівлі з Україною була підписана ще 3 лютого 2022 року

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Договір був підписаний ще на початку 2022 року. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Зокрема, повідомлення про ратифікацію угоди Туреччиною з’явилося в офіційному віснику. Домовленість була підписана ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив угоду з додатками 1 серпня.  

Кабінет міністрів на засіданні 7 травня схвалив законопроєкт щодо ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Далі його внесли до Верховної Ради, однак голосування ще не відбулося.

Угода зокрема передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після перехідних періодів (три-сім років) Туреччина також скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна своєю чергою скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів, а після перехідних періодів (2–5 років – для промислових товарів, 2–10 років – для сільськогосподарських товарів) – ще для 43,2% промислових та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

Нагадаємо, Туреччина працює над відновленням Чорноморської зернової ініціативи.

До слова, Туреччина більше не підтримує активних торговельних відносин з Ізраїлем. Про це заявив президент республіки Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками переговорів в Анкарі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.Ердоган додав, що неможливо підтримувати торговельні зв'язки з Ізраїлем, який «винен у загибелі понад 40 тис. осіб і пораненні понад 75 тис. у Газі».

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Теги: Туреччина торгівля Реджеп Таїп Ердоган президент Кабмін

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