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У ОАЕ розпочалось тестування 4-денного робочого тижня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У ОАЕ розпочалось тестування 4-денного робочого тижня
У Дубаї тестують ініціативу «Гнучке літо»
фото із відкритих джерел

Пілотна ініціатива стартує 12 серпня та триватиме до 30 вересня 2024 року

Департамент кадрових ресурсів уряду Дубая (DGHR) запустив пілотну ініціативу «Гнучке літо», в рамках якої частину державних службовців у спеку року переведуть на чотириденний робочий тиждень – з понеділка по четвер. Про це пише Arabian Business.

Крім того, працівники 15 державних установ працюватимуть за скороченим графіком, або сім годин на день замість восьмої. Завдання ініціативи – підвищити продуктивність праці на робочих місцях та одночасно створити більш гнучке робоче середовище.

Ініціатива відповідає цілям стратегії розвитку Дубая до 2033 року щодо підвищення добробуту жителів та його перетворення на глобальний напрямок із кращими умовами для проживання та роботи.

Пілотна ініціатива стартує 12 серпня та триватиме до 30 вересня 2024 року. Завдяки їй працівники державних департаментів зможуть проводити більше часу із сім'єю у літній період. Крім того, скоротиться споживання енергії у будівлях державних відомств.

Шарджа стала першим регіоном на Близькому Сході, який перевів держсектор на чотириденний робочий тиждень – з 1 січня 2022 року. У будні чиновники працюють на годину довше, з 07:30 до 15:00, а відпочивають щоп'ятниці, суботи та неділі.

Це рішення послідувало за оголошенням рішення уряду ОАЕ про переведення працівників державного сектора на 4,5-денний робочий тиждень. Персонал працює з понеділка по четвер, а у п'ятницю – пів дня, субота та неділя стали вихідними днями. П'ятничні проповіді та молитви проводяться в один час (13:15) протягом усього року.

Нагадаємо, у столиці Данії, Копенгагені, 1 квітня стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем для працівників муніципалітету. Метою такого рішення є протидія стресу та підвищення привабливості муніципалітету як місця роботи. 

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Теги: праця бізнес ОАЕ робота

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